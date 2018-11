Sala a Di Maio | Non rompa le p

Chiusure domenicali dei negozi - Sala contro Di Maio : 'Non ci rompa le palle qui a Milano' : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , ospite a un convegno all'universitaà Bicocca, è tornato a criticare la proposta dal vicepremier Luigi Di Maio delle Chiusure domenicali di negozi ed esercizi ...

Chiusure domenicali - Sala : “Le facciano ad Avellino e non rompano le palle a noi”. Di Maio : “Prima diritti dei lavoratori” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all’università Bicocca, è tornato sulla questione delle Chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. “Se le vogliono fare in provincia di Avellino – ha detto nel corso di un panel – le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni di ...