Sacchi | Vince il Milan se Lippi | No | i 3 punti alla Juve

Gialappa's Band : "Crozza non voleva fare parodie. Impiegammo un mese per convincerlo a fare Sacchi" : Oggi è il maestro delle parodie, con nuovi personaggi che prendono vita di stagione in stagione, per diventare puntualmente dei tormentoni. Ma in pochi sanno probabilmente che, in origine, Maurizio Crozza di parodie non voleva sentirne proprio parlare.A svelare l’aneddoto è stata la Gialappa’s Band che, durante un’intervista a tre a Le Iene (qui live e recensione della prima puntata), ha raccontato le difficoltà incontrate nel convincere ...