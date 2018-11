Sacchi su Milan-Juventus | ' ' Così si ferma Cristiano Ronaldo' '

Sacchi e Lippi “giocano” Milan-Juventus : idee difformi sulla gara di San Siro : Arrigo Sacchi e Marcello Lippi sono stati protagonisti di diversi scontri tra Milan e Juventus, domani a San Siro chi vincerà? Arrigo Sacchi e Marcello Lippi sono due allenatori che ne hanno visti tanti di scontri tra Milan e Juventus. Quello di domani potrebbe essere molto bello, ricco di storie all’interno della gara come il ritorno di Bonucci a San Siro oppure la prima gara da ex di Higuain contro la Juventus. Ma ciò che conta ...

Sacchi : "Vince il Milan se...". Lippi : "No - i 3 punti alla Juve" : Milan-Juventus è una partita speciale, mai banale. Domenica sera, le due formazioni si affronteranno con obiettivi diversi: i rossoneri inseguono punti preziosi per alimentare le speranze di ...

Milan - fuori anche MuSacchio : due mesi di stop - infortunio al legamento. Gattuso nei guai con la Juventus : Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso : il Milan perde per infortunio anche Mateo Musacchio , uscito in barella giovedì sera a Siviglia nella gara di Europa League contro il Betis . Costa carissimo lo ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Betis Siviglia-Milan 1-1. Suso sveglia i rossoneri dopo un’ora da incubo. Calhanoglu e MuSacchio ko : Il Milan limita i danni sul campo del Betis Siviglia, pareggia 1-1 contro gli spagnoli e resta in piena corsa per la qualificazione al secondo turno di Europa League, nonostante la rimonta dell’Olympiacos che ha travolto con un secco 5-1 i lussemburghesi del Dudelange, prossimo avversario dei rossoneri a San Siro. I greci hanno così raggiunto il Milan al secondo posto (7 punti) mentre il Betis guida la graduatoria con 8 punti. Primo tempo ...

Milan - paura per MuSacchio dopo uno scontro con Kessiè [VIDEO] : Milan, paura per Musacchio e Kessiè a seguito di uno scontro tra i due, Gattuso costretto a sostituire il difensore Milan, paura per Musacchio. Il difensore rossonero ha preso un brutto colpo dal compagno Kessiè, il quale è rimasto anch’esso acciaccato. La peggio però l’ha avuta Musacchio, il quale è stramazzato al suolo facendo spaventare i compagni. Il calciatore si è però subito ripreso, anche se è stato immediatamente ...

Milan - paura per MuSacchio : il difensore sviene in campo : Si sta giocando la gara di Europa League, in campo Betis e Milan che si stanno affrontando in una partita avvincente, 1-1 il risultato a 10 minuti dal termine, in rete Suso. A 10 minuti dal termine paura per Musacchio, il calciatore è uscito dal campo in barella, al suo posto Romagnoli. paura per il calciatore che però è uscito dal campo cosciente. Accertamenti nelle prossime ore. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Milan - MuSacchio : 'Gioco e sono felice. La squadra è unita e si vede' : Il difensore classe '90 in esclusiva per Sky Sport ha raccontato il suo momento e quello del suo Milan, che dopo la vittoria col Genoa mercoledì nel recupero della prima giornata si è portato al ...

