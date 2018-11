Sacchi | ' Inter | pari immeritato con il Barcellona'

Tinti : ' Sacchi bocciò Pirlo - ma lo portai al Milan. Inzaghi? Era già del Napoli. L'Inter comprò Toni - poi Calciopoli...' : Mi aprì un mondo, era avanti annu luce e siamo rimasti legati. A Parma mi ha dato fiducia per tanti giocatori, ma non per Pirlo . Andrea nel primo anno al Milan giocava poco e io insistevo nel dire ...

Sacchi : 'L'Inter è stata dominata per 85 minuti dal Tottenham - Spalletti ha un problema' : L'Inter è tornata in Champions League dopo sei anni e mezzo e lo ha fatto alla sua maniera, vincendo una partita in maniera pazza, andando sotto con il Tottenham per la rete di Eriksen, ma trovando la forza di reagire, pareggiando con Mauro Icardi all'86' e trovando il gol vittoria al 92' con Matìas Vecino. Un match che ha fatto discutere per la telecronaca Sky [VIDEO] di Riccardo Trevisani e Daniele Adani, a detta di alcuni troppo accesa, ma ...