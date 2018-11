Russia | drone svela “prigioni di balene” | oltre 100 tra orche e beluga rinchiuse in spazi

meteoweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) 90 balenee 11sonoin minuscolidescritti comedial largo della costa orientale della. È stata lanciata un’inchiesta nel sito nei pressi della città di Nakhodka, dove alcune delle balene sonoda luglio, riporta CBS News. Si crede che i cetacei verranno venduti agli acquari cinesi, nonostante sia illegale catturare balene selvagge se non per scopi scientifici ed educativi. La caccia alle balene per scopi commerciali è vietata in tutto il mondo dal 1982. Le “balene assassine” possono arrivare a portare fino a 6 milioni di dollari nei parchi acquatici della Cina. Citando il giornale russo Novaya Gazetta, The Telegraph riporta che le 4 aziende che stanno affittando queste recinzioni hanno esportato 13in Cina tra il 2013 e il 2016. Alle aziende presumibilmente coinvolte sarebbe stato dato il permesso di catturare 13 ...