Rottamazione delle cartelle | si va verso una soluzione ' soft' con rate più basse e più

Pace fiscale - cambia la Rottamazione delle cartelle : come saldare il debito col Fisco : Con la Pace fiscale cambia la rottamazione delle cartelle, a partire dalla seconda versione e dalle rate che scadevano negli scorsi mesi. Anche per la rottamazione bis si applicheranno le regole della nuova rottamazione ter, con un conseguente taglio sugli interessi, una scadenza rinviata (al 7 dicembre) e una diversa rateizzazione. Ecco come cambia la rottamazione e come pagare.Continua a leggere

Fisco - Rottamazione : potrebbe comprendere anche tutti i debiti con l'Agenzia delle Entrate : A quanto pare, il decreto fiscale si prepara a cambiare di nuovo, dopo le tensioni tra M5s e Lega. La rottamazione potrebbe, infatti, diventare 'extralarge' e comprendere tutte le tipologie di debito con il Fisco. Il Governo e la maggioranza starebbero tentando di allargare i provvedimenti compresi all'interno del decreto fiscale collegato alla manovra. Si ipotizza, infatti, che verra' concessa la sanatoria anche gli avvisi bonari che l'Agenzia ...

Decreto fisco : in Gazzetta condono - Rottamazione ter - sconto sulle liti fiscali e stralcio delle vecchie cartelle sotto i mille euro : Doveva essere il provvedimento con cui “chiudere le cartelle sotto i 100mila euro per liberare milioni di italiani inconsapevoli ostaggi” del fisco. O almeno, così lo aveva descritto a metà giugno, il vicepremier Matteo Salvini. Si è trasformato invece in un piccolo condono tombale con al seguito rottamazione, sconti su liti pendenti e stralcio dei debiti fino a mille euro. Tutti provvedimenti che entreranno nella fase operativa con la ...

Pace fiscale - ecco le ultime novità : tetti per le dichiarazioni integrative - stralcio e Rottamazione delle mini cartelle : C'è il mini condono su quanto dichiarato, che si realizza con una dichiarazione integrativa che, novità dell'ultima ora, ha tetti ben precisi ma sarà più ampia - fino a 30.000 euro - per i ...

Condono fiscale - arrivano lo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro e la Rottamazione ter : Nella serata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio che introdurrà la cosiddetta "pace fiscale". I contribuenti avranno la possibilità di sanare i debiti con il Fisco usufruendo di varie strade, a seconda del debito che intendono stralciare.Continua a leggere

Pace fiscale o condono : approvata la Rottamazione delle cartelle : Sanare la propria posizione col Fisco pagando il 20% del non dichiarato in 5 anni: il governo approva la definizione...

Def - ipotesi Rottamazione delle mini-cartelle più vecchie : Nel decreto fiscale collegato alla manovra spunta l'ipotesi stralcio totale, cioè cancellazione del debito delle mini-cartelle sotto i mille euro più vecchie: quelle tra il 2000 e il 2010. È una delle ...

Dl fisco - arriva Rottamazione ter delle cartelle : Esecutivo pronto a stringere i tempi sulla pace fiscale, già finita al centro della bufera con le opposizioni che parlano di un condono a tutti gli effetti. Tempi stretti dunque per il Decreto fiscale ...

Come funzioneranno pace fiscale e Rottamazione ter delle cartelle. Ecco la bozza del decreto : Nel decreto fiscale collegato alla manovra, ci saranno sia la rottamazione ter delle cartelle sia la 'pace fiscale'. Le due novità scatteranno nel 2019, secondo quanto emerge dalla bozza del decreto ...

Pace fiscale 2019 : prevista la Rottamazione delle cartelle e la chiusura delle liti pendenti : I provvedimenti legati alla Pace fiscale sono considerati dall'Esecutivo un modo per spronare l'economia togliendo ai contribuenti ' lacci e lacciuoli ' che li frenano e contemporaneamente immettere ...

Decreto fiscale - cosa prevede. Dalla e-fattura alla Rottamazione delle cartelle : Lo slittamento della fatturazione elettronica a luglio 2019, e solo per grandi contribuenti,, le novità sulla rottamazione delle cartelle e la pace fiscale: ecco i contenuti dell'ultima bozza del ...

Al via la lotteria degli scontrini e Rottamazione ter delle cartelle : cosa prevede la bozza del decreto fiscale allegato alla manovra : Scatta l'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all'Agenzia delle Entrate. E' quanto prevede l'ultima bozza del dl fiscale collegato alla manovra di cui Adnkronos ha preso visione, che estende il processo di certificazione fiscale avviato con la fatturazione elettronica. L'entrata in vigore dell'obbligo sarà graduale: dal primo luglio 2019 per i contribuenti con un volume d'affari ...

Pace fiscale - ecco le misure : nuova Rottamazione delle cartelle : Dieci rate da versare in cinque anni per chiudere definitivamente i conti con la vecchia Equitalia, quella che oggi si chiama Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il decreto con la Pace fiscale ...