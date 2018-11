Rosalía | nuova stella del pop spagnolo | «Qui grazie a Björk | Lauryn Hill e Beyoncé»

vanityfair

(Di sabato 10 novembre 2018) Rosalia Rosalia Rosalia Rosalia Rosalia Rosalia Rosalia Rosalia Rosalia Rosalia Questa intervista è tratta dal numero 45 di Vanity Fair in edicola fino al 14 novembre 2018 La gentrificazione è quando la gente inizia a voler uscire la sera in quel quartiere popolare che prima tutti consideravano ostile o non interessante. Si incontrano facce mai viste prima, aprono nuovi locali, arrivano le grandi catene internazionali, quello che si perde in tradizione e autenticità si guadagna in illuminazione stradale e incassi, c’è a chi piace e a chi no. È un concetto che appartiene all’urbanistica ma, venticinque anni, catalana, sta facendo qualcosa di molto simile con la più antica e tradizionale delle arti spagnole: il flamenco.(nome completo:Vila Tobella) gli ha restituito la contemporaneità che meritava, aggiungendoci elettronica, R&B, hip hop e trasformando questa ...