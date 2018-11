: RT @MiraPossibile: #Indivisibili. No al razzismo, ora -contro il #DecretoSicurezza-, come sempre, e ovunque. A partire da #Riace @ilmanifes… - giovcusumano : RT @MiraPossibile: #Indivisibili. No al razzismo, ora -contro il #DecretoSicurezza-, come sempre, e ovunque. A partire da #Riace @ilmanifes… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Roma,corteo 'contro Salvini e razzismo' - NotizieIN : Roma,corteo 'contro Salvini e razzismo' -

Circa 20.000 persone arrivate aper la manifestazioneil governo ed in particolare "il Decretoe i". Nella Capitale 100 pullman giunti da tutto il Paese. Ilparte alle 14 da Piazza della Repubblica e giunge a Piazza di Porta San Giovanni alle ore 19. Questo l'itinerario: Viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore,via Merulana,viale Manzoni,via Emanuele Filiberto(Di sabato 10 novembre 2018)