Roma | si sente male a corteo e muore

Assolta Virginia Raggi : il sindaco di Roma in lacrime dopo la sentenza : Assoluzione dall'accusa di falso documentale per la nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo del Campidoglio...

M5S - il sabato di fuoco tra la piazza «Sì Tav» a Torino e la sentenza Raggi a Roma : Due città, due sindache del Movimento, due simboli: dalle vittorie a Roma e Torino nel 2016 è partita la scalata dei Cinque Stelle a Palazzo Chigi. Da quelle il Movimento teme possa scatenarsi adesso l’inizio del declino, in un momento già complicato dal gelo nei rapporti con la Lega al Governo e dal confronto teso con l’Europa sulla manovra...

Roma - sentenza Virginia Raggi. Il pm : «Mentì per evitare le dimissioni». Di Maio : «Condanna? C’è il codice etico» : Carla Raineri ai giudici: «Il Gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

Roma - sentenza Virginia Raggi. L’ex capo gabinetto Raineri : «Lei zarina di Rasputin - Marra un Richelieu» : Carla Raineri ai giudici: «Il gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

Atac - un referendum sul presente di Roma e il futuro del Paese : Domenica nella Capitale si vota sulla messa a gara del trasporto pubblico. Un tema vitale per i cittadini, un quesito ignorato dalla amministrazione grillina, dopo tanti proclami sulla democrazia diretta. Ecco perché invece recarsi alle urne è importante, non solo per i Romani

Roma - il messaggio di Virginia Raggi ai suoi sostenitori : “Non è opportuno manifestare nel giorno della mia sentenza” : “Mi stanno arrivando tantissimi messaggi. So che molti di voi si sono dati appuntamento per una manifestazione a Roma il 9 novembre. Si tratta di un gesto pieno di affetto ma ritengo non sia opportuno. Grazie!”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook, in vista della manifestazione organizzata sempre via Facebook per venerdì 9 ottobre in Piazza del Campidoglio, alla vigilia della sentenza del processo ...

Grande successo per il Roma Champions Day a Capannelle : Presente anche Lester Piggot : Roma – È stata una Grande giornata dedicata all’ippica quella che Domenica 4 novembre ha animato l’Ippodromo Capannelle, tornato al centro dell’attenzione di tutto il mondo ippico con il Roma Champions Day. Malgrado una giornata non particolarmente propizia dal punto di vista atmosferico, l’evento organizzato da Hippo Group Roma ha richiamato a Capannelle una nutrita schiera di appassionati, a conferma della Grande concentrazione di ...

Roma - il giudice multa Dzeko per simulazione. Il club presenterà ricorso : Il giudice sportivo ha sanzionato Edin Dzeko per aver simulato un intervento falloso in area durante la partita contro il Napoli : era il 10' del primo tempo quando l'attaccante si sarebbe lasciato ...

Roma - Politi (Lega) : “Raggi? Attendiamo sentenza - ma si dimetta per disastri. Sua giunta più marxista del Pd” : “Manifestazione contro Virginia Raggi a Roma? Eravamo in piazza anche noi della Lega a protestare contro una delle peggiori amministrazioni di Roma”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Maurizio Politi, ex Fratelli d’Italia e attualmente capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. “E’ vero che tanti problemi sono stati ereditati dalle giunte precedenti” – spiega – “ma Atac sta andando allo ...

“Roma dice basta” : tra rifiuti - buche e l’ipotesi di un rimpastone di giunta - Raggi aspetta la sentenza per falso : “Dimmi quando te ne vai! Il mese, il giorno e l’ora in cui non ci rivedremo più”. La linea di credito sembra finita. E l’avvertimento, per Virginia Raggi è una piazza del Campidoglio piena, trasformata in un avviso di sfratto. Un V-Day al contrario: nato dal web, praticamente dal nulla, senza l’appoggio di alcun partito (“magari l’avessimo portata noi tutta ‘sta gente”, ironizzava un dirigente locale del Pd), con migliaia di persone che si ...

Ce l'ho con... Romagnoli è acerbo - quanto si sente l'assenza di Bonucci! : INESPERTO - Un dettaglio, una macchia in una prova complessivamente dignitosa che però pesa enormemente nell'economia del risultato finale. E quest'anno gli episodi iniziano a essere parecchi, dal ...

Tentano rapina in banca a Roma - ma il direttore si sente male e il colpo fallisce : Paura in una banca a Roma nel pomeriggio in zona Portuense. Cinque rapinatori armati sono entrati da un buco nella parete di un locale adiacente, hanno aggredito e disarmato la guardia giurata e hanno sequestrato i dipendenti. Puntavano al caveau ma il direttore, l'unico a conoscenza dei codici, ha avuto un malore facendo fallire il colpo. I rapinatori sono scappati pochi istanti prima dell'arrivo della polizia.Poco prima delle 16 cinque ...

La Roma tra presente e futuro : Tra presente e futuro. Come sempre. Come in ogni società ambiziosa. Da una parte l’immediato, o se preferite, il futuro prossimo. Molto prossimo. Infatti è iniziata la settimana che traghetterà la Roma vero uno degli snodi cruciali della stagione. Dall’altra la programmazione della squadra che sarà, con il tentativo naturalmente di migliorarla. Ma andiamo per ordine. Partiamo con il presente. I giallorossi sono attesi da sei partite ...

Frongia-Diario : sentenza Tar ottima notizia per Roma e Sport : Roma – “La sentenza del Tar e’ una splendida notizia per lo Sport e per Roma. Nel corso dei prossimi anni realizzeremo una maratona internazionale in linea con le altre grandi citta’ europee. Dopo un anno di polemiche e insulti, un momento di soddisfazione personale e subito al lavoro con Fidal per l’edizione 2019, si corre il 7 aprile e nei prossimi giorni sara’ possibile iscriversi”. Questo il commento ...