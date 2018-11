Roma | Raggi assolta ma la corsa della Lega alla capitale è già cominciata

Raggi assolta - Salvini : 'Ora giudicheranno i Romani' : Lui e Romeo, quest'ultimo ex capo della segreteria politica di Raggi 'si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era ...

Roma - assolta sindaca Raggi|La vicenda Di Maio : ‘Giornalisti infimi sciacalli’ video : Per il tribunale il fatto non costituisce reato. La sindaca era imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio. In aula il marito, Andrea Severini. Di Maio: «Contento di averti sempre difesa»

Processo nomine a Roma - Raggi assolta “perché il fatto non costituisce reato” : Evitato il terremoto politico nella Capitale: la sindaca Virginia Raggi, accusata di falso dalla Procura di Roma, è stata assolta dal giudice monocratico Roberto Ranazzi al termine di una camera di consiglio durata meno di 40 minuti, «perché il fatto non costituisce reato». Alla prima cittadina, difesa dagli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessand...

Roma - Zerocalcare : “Si è incattivita ed è peggiorata ma non per colpa della Raggi”. E commenta Calenda su videogiochi : “Roma? E’ una città che si è incattivita e che ha un astio che sfoga verso gli ultimi. Mi dispiace un sacco perché Roma non era una città così, è peggiorata negli ultimi anni, e non per la Raggi”. Sono le parole del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, ospite di Propaganda Live, su La7. L’artista commenta con toni ironici anche il recente tweet dell’ex ministro Carlo Calenda, che ha duramente criticato i videogiochi: “Le sale giochi ...

