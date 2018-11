Roma | per la sindaca Raggi il giorno più lungo Sul caso Marra pm chiede 10 mesi

Referendum Atac sul trasporto pubblico - per cosa sono chiamati a votare i Romani : Roma va alle urne per un Referendum. Quasi 2,4 milioni di cittadini della capitale sono chiamati a votare domenica 11 novembre per decidere se liberalizzare il servizio di trasporto pubblico della città e affidarlo attraverso gare pubbliche. Ora è affidato ad Atac, azienda municipalizzata in gravi difficoltà economiche, ma potrebbe aprirsi a nuove società. DOVE E QUANDO Si vota domenica 11 novembre dalle 8 alle 20. I seggi sono quelli ...

Processo sulle nomine a Roma - il pm chiede dieci mesi per la sindaca Raggi : La sindaca della Capitale è accusata di falso documentale: mentì all’Anticorruzione del Comune di Roma - secondo la procura di Roma - riguardo al caso di Renato Marra, fratello del suo ex braccio

Perché 'Non una di meno' scende in piazza a Roma : L'obiettivo della manifestazione è proprio quello di sensibilizzare sull'importanza e la salvaguardia dei centri d'aiuto , facendo accorato appello alla politica, e in particolar modo alla prima ...

"Io vado a votare - fatelo anche voi" - l'appello di Sabrina Ferilli per il referendum sull'Atac a Roma : "Domenica c'è un referendum importante sulla gestione di Atac, un referendum del quale non si parla: io andrò a votare, il mio voto ci sarà". Così in un video diffuso dai Radicali Roma Sabrina Ferilli fa un appello al voto per il referendum consultivo dell'11 novembre sulla possibilità di affidare a gare la gestione del servizio di trasporto pubblico a Roma pur garantendo il controllo sempre al ...

Terrorismo - espulso tunisino perché "voleva fare attentato a Roma" : Un tunisino di 30 anni, già detenuto nel carcere di Vicenza, è stato espulso perché "vicino ad ambienti dell'estremismo islamico". Lo comunica il Viminale. L'uomo, monitorato, "ha dato evidenti segni ...

Roma - sentenza Virginia Raggi. Il pm : «Mentì per evitare le dimissioni». Di Maio : «Condanna? C’è il codice etico» : Carla Raineri ai giudici: «Il Gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

Processo nomine - pm Roma : “Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni” : Virginia Raggi “mentì alla responsabile dell’Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016” perché se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal fratello Raffaele, sarebbe incorsa in un’inchiesta e “in base al codice etico allora vigente negli M5S, avrebbe dovuto dimettersi“. Così in aula il procuratore aggiunto Paolo Ielo che ha chiesto alla corte l’acquisizione del codice etico M5S vigente ...

Roma : aggressione e rapina contro minorenni - custodia cautelare per 20enne : Roma – rapina aggravata. Questo il reato di cui dovra’ rispondere un 20enne, cittadino straniero. E’ il 5 luglio scorso quando il giovane, insieme a 4 amici, ha accerchiato 3 ragazzi minorenni, portandoli in una strada scarsamente illuminata e li’, ad uno di loro, minacciandolo con un oggetto appuntito, ha iniziato a frugargli nelle tasche. Le altre vittime, intanto, sono state bloccate con le spalle al muro dai suoi ...

Umberto I Roma pronto per nuova fase : Roma, 9 nov., AdnKronos Salute, - Cogliere la sfida dell'innovazione tecnologica e organizzativa dei servizi sanitari. L'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma è stata ...

Roma-Sampdoria - tutto quello che c'è da sapere : Dove è possibile guardare Roma-Sampdoria? Roma-Samp è un'esclusiva di Sky Sport, sarà in diretta dalle 15.00 su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252 , satellite ...

Roma : violazione fasce orarie - 5 giorni revoca licenza per sala slot : Roma – Sospensione per cinque giorni della licenza, con conseguente chiusura dell’area riservata al gioco, per una sala slot di via Tiburtina. Lo ha stabilito in un decreto il Questore di Roma Guido Marino. Il provvedimento, notificato dagli agenti del Commissariato S. Ippolito, e’ conseguente ad una serie di controlli, effettuati nei mesi di luglio ed agosto, dai quali e’ emersa una ripetuta violazione delle fasce ...

Albalonga - il direttore generale Bianchi : «L’accordo con la Roma per l’Academy? Molto positivo» : Roma – A fine agosto c’era stata l’ufficialità: l’Albalonga è entrata a far parte del mondo Academy dell’As Roma dopo tre anni di collaborazione con un’altra importante società professionistica come il Torino. Il direttore generale Alessandro Bianchi, pilastro dirigenziale da tanti anni del club del presidente Bruno Camerini, da tempo segue da vicino tutte le vicende che riguardano le giovanili azzurre (agonistiche e non) e a maggior ...

Italiano muore in volo tra New York e Roma - disperati tentativi di 4 medici di salvare il 47enne : Quattro medici hanno tentato di salvarlo anche usando il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Colto da malore mentre era in viaggio da New York a Roma su un volo Alitalia, un...