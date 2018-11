Roma | l' hotel de luxe si rifà il trucco | brindisi ' magici' per l' inaugurazione

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei Romanisti : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

Tokio Hotel in concerto in Italia nel 2019 - a Milano - Roma e Bologna : biglietti in prevendita : I Tokio Hotel in concerto in Italia nel 2019 per tre concerti in programma a maggio a Milano, Roma e Bologna. La band tedesca annuncia la tournée europea che il prossimo anno la porterà dal vivo sui principali palchi del continente con il nuovo progetto discografico. Tre sono gli eventi dal vivo in programma in Italia dal 7 al 10 maggio. I Tokio Hotel si esibiranno il 7 maggio 2019 al Fabrique di Milano, il 9 maggio all'Atlantico di Roma e ...

Il Cinema d'autore sbarca in Hotel - il 26 ottobre la premiere di 'Tulips' al Church Palace di Roma : ... che diverranno luogo d'incontro per i propri ospiti e il pubblico attraverso proiezioni ed eventi esclusivi legati al mondo del Cinema. IL FILM - Il film 'Tulips', scritto da Peter Van Wijk e ...

Bulgari Hotel Roma - tra due anni a piazza Augusto Imperatore : Roma, 24 ott., askanews, - Bulgari aprirà il suo secondo Hotel in Italia a Roma. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il sito www.gugsto.it è in grado di confermare le indiscrezioni che circolano ormai da ...

Roma - hotel virtuale con Architects Party : ...di architettura sono giunti quest'anno al decimo compleanno e hanno festeggiato con un nuovo claim che ha valorizzato il coinvolgimento tra gli attori del settore e gli appassionati di questo mondo ...

Roma - in un casolare di campagna dipinti del XVII secolo rubati in un hotel in zona Parioli nel 2001 : I carabinieri della stazione di Zagarolo (Roma), insieme al personale della sezione antiquariato del Reparto operativo Tutela patrimonio culturale di Roma, ha trovato nei giorni scorsi in un casolare abbandonato, immerso in una fitta boscaglia di via Colle Gentile, quattro dipinti antichi risalenti al XVII secolo, del valore complessivo di circa 200.000 euro, raffiguranti scene religiose ed ancora in buono stato. I primi accertamenti hanno ...

Roma : Furti in hotel e supermarket - arrestato un 30enne : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Senegal, di 30 anni, con precedenti, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato e rapina. L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno di un hotel di via Gregoriana, ha approfittato della momentanea assenza del portiere ed ha rubato lo smartphone, custodito dietro il bancone delle accettazioni ...

Roma - incendio in un hotel in piazza di Spagna : evacuati gli ospiti - : Le fiamme si sono sviluppate in una suite al terzo piano dell'hotel Spagna. Non risultano persone ferite o intossicate

Roma - hotel Radisson Blu 'ha evaso la tassa di soggiorno : deve risarcire oltre 2 milioni' : L'ultimo sequestro è scattato dopo l'ispezione in uno degli hotel più lussuosi della Capitale: il Radisson Blu, in via Turati, 5 stelle vicino alla stazione Termini. La tassa di soggiorno pagata da ...