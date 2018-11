Roma La sindaca Raggi assolta

Roma - assolta sindaca Raggi|La vicenda Di Maio : ‘Giornalisti infimi sciacalli’ video : Per il tribunale il fatto non costituisce reato. La sindaca era imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio. In aula il marito, Andrea Severini. Di Maio: «Contento di averti sempre difesa»

Inchiesta sulle nomine - assolta la sindaca di Roma Virginia Raggi - : La Procura aveva chiesto 10 mesi di reclusione. Dopo la sentenza Virginia Raggi è scoppiata in un pianto liberatorio e ha abbracciato tra gli applausi i suoi avvocati: "Andiamo avanti a testa alta"

Inchiesta nomine al Comune di Roma Assolta la sindaca Virginia Raggi : La sindaca, imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio, era in aula col marito

I guai social della sindaca di Roma : Dal frigo-gate alle pecore tosaerba fino alla funivia Casalotti-Battistini. Sono diverse le idee e i progetti, a volte progetti rimasti al palo, della giunta Raggi su cui si è scatenata l'ironia dei ...

Roma - per la sindaca Raggi il giorno più lungo. Sul caso Marra pm chiede 10 mesi : E' attesa in giornata la sentenza del tribunale di Roma sulla sindaca della capitale per la nomina di Renato Marra, fratello del suo ex braccio destro. 'Se condannata lascia l'incarico, lo dice il ...

Processo sulle nomine a Roma - il pm chiede dieci mesi per la sindaca Raggi : La sindaca della Capitale è accusata di falso documentale: mentì all’Anticorruzione del Comune di Roma - secondo la procura di Roma - riguardo al caso di Renato Marra, fratello del suo ex braccio

Roma : la borsa della sindaca Raggi non era Hermes - ma un falso d'autore : Si potrebbe parlare della disfida delle borsette. Ieri Virginia Raggi è stata difesa dal marito Andrea Severini con un video su Facebook in cui parla di «fake news» sulla «presunta» borsa Hermes della ...

Salvini : farò di tutto per aiutare Romani e sindaca Raggi : Roma – “Cerchero’ di fare di tutto per aiutare i Romani e il Sindaco ad avere una citta’ piu’ sicura. Incredibile che chi non ha fatto niente per vent’anni si svegli ora”. Lo dice il vice premier e ministro Matteo Salvini. L'articolo Salvini: farò di tutto per aiutare Romani e sindaca Raggi proviene da RomaDailyNews.

“Roma dice basta” - migliaia di persone al Campidoglio contro il degrado. I cori per la sindaca Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social da sei donne autodefinitesi “cattive ragazze”, si sono riuniti in piazza del Campidoglio migliaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, ...

Roma - Pd replica alla Sindaca Raggi : 22.08 "Virginia Raggi affida ai social parole di odio e disprezzo verso i cittadini che oggi hanno dato vita alla splendida manifestazione civica e spontanea di Piazza del Campidoglio. Un momento di orgoglio e riscatto per la città a cui migliaia di Romani hanno preso parte senza bandiere di partito che ha visto la partecipazione di elettori di ognischieramento, anche tante persone che solo 28 mesi fa l'avevano scelta e ora sono i primi a ...

#Romadicebasta : in migliaia in piazza contro la sindaca Raggi : Roma, 27 ott., askanews, - 'Tutti per Roma, Roma per tutti' 'il vento è cambiato e sa di mondezza'. Con questi slogan il coordinamento anti/degrado #Romadicebasta nato online ha centrato il suo primo ...

“Roma dice basta” - migliaia di persone al Campidoglio contro il degrado. I cori per la sindaca Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social, si sono riuniti in piazza del Campidoglio centinaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un’idea di futuro”, spiega il ...

[Il retroscena] La sindaca a rischio condanna e dimissioni. E Salvini va all'assalto di Roma : Mentre è chiaro che qualcosa non ha funzionato come doveva quando nell'autunno 2016 la prima sindaca donna della Capitale, acclamata da tutti, il mondo ai suoi piedi, fa nomine interne sul limite ...

Processo Raggi - interrogatorio della sindaca di Roma imputata per falso riguardo la nomina di Marra - Sky TG24 - : La sindaca ha risposto alle domande del giudice nel Processo che la vede imputata per falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Comune di Roma. "Il ...