Roma Il Tmb a Guidonia | una discarica a Riano e via l’interdittiva antimafia | così

Roma - manifestazione per la chiusura del TMB Salario : Circa mille persone sono scese oggi in via Salaria per manifestare e chiedere la chiusura dell'impianto Tmb , trattamento meccanico biologico, di proprietà dell'Ama. A fianco dei cittadini anche il ...

Roma - centinaia al Salario contro il tmb Ama : “Basta puzza - impianto va chiuso” : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Tmb Salario Roma - la protesta dei cittadini : “L’impianto ci fa male - va chiuso”. E monta la rabbia contro la sindaca e il M5s : “Basta puzza”. Oltre 300 persone, nonostante il maltempo e la zona non proprio ben collegata, hanno risposto all’appello del Municipio III e dei comitati di residenti per partecipare alla manifestazione contro i miasmi e il malfunzionamento del tmb Ama nel quadrante Salario di Roma. In piazza molti dei residenti e delle associazioni che nel 2016 votarono in massa Virginia Raggi e il M5S alle elezioni comunali in seguito alla promessa di una ...

Tmb Salario Roma - nel fascicolo dei pm i rilievi dei carabinieri : “Funziona male. Produce il 60% di scarti e non il 20%” : Un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti che Produce oltre il 60% di scarti. È uno dei dati a disposizione del pm Carlo Villani, contenuti nel fascicolo sul tmb Ama di Roma nord. Il sito di proprietà della società capitolina, che sorge nei pressi di via Salaria, è al centro di una fortissima polemica politica e non solo a causa del cattivo odore che emana da anni e che spingerà i comitati di cittadini a scendere in piazza ...

Tmb Salario Roma - Ama : “Non è certo che la colpa dei miasmi sia nostra”. Ma vara monitoraggio degli odori : “I tmb puzzano? Ma siamo sicuri che sia colpa dei nostri impianti e non di quelli di qualcun altro?”. Il presidente di Ama Lorenzo Bagnacani prova a spostare l’obiettivo delle denunce dei residenti del quadrante Salario, che sabato pomeriggio scenderanno in piazza insieme all’amministrazione del Municipio III di Roma contro i miasmi che arriverebbero dall’impianto di trattamento biologico dell’Ama. Nonostante i rilievi dell’Arpa, le denunce dei ...

Roma : arrivano ‘nasi elettronici’ in aree Tmb : Roma – Nasi elettronici, centraline meteoclimatiche e di campionamento dell’aria e un’app che permettera’ ai cittadini di segnalare in tempo reale ai nasi elettronici le emissioni odorigene. Il tutto sovrainteso da un gruppo di lavoro formato da Roma Capitale, Ama e Arpa Umbria, al quale si affiancheranno l’Arpa Lazio, i Municipi, i cittadini e le aziende che gravitano nell’area dei due di Ama (Salario e Rocca ...

Tmb Salario Roma - osservatorio impianto rifiuti : “Oltre 3mila segnalazioni di miasmi. Nausea e vertigini dei residenti” : Mal di gola, Nausea o vomito, mal di testa, vertigini, bruciore alla gola e al naso, bruciore agli occhi, difficoltà di respirazione e senso di soffocamento, tosse e problemi intestinali. Sono questi i disturbi più frequenti registrati fra le popolazioni dei quartieri limitrofi all’impianto tmb Ama Salario di Roma. Un dossier, quello dell’osservatorio straordinario del Municipio III, composto da membri dell’amministrazione municipale e ...

Roma : anche Legambiente a manifestazione ‘No Tmb Salario’ : Roma – Crescono le adesioni alla manifestazione ‘No Tmb Salario’ promossa dall’Osservatorio permanente municipale per il prossimo 6 ottobre. anche Legambiente fa sapere che sabato sara’ presente alle 15,30 in via Salaria 981, davanti all’ingresso dell’impianto. “Saremo alla manifestazione convocata contro il Tmb Salario che le amministrazioni comunali promettono di chiudere, ma che si riempie ...

Roma : da 7 anni cittadini combattono contro Tmb Salario - sabato protesta : Roma – “Da sette anni, le zone intorno a via Salaria, in particolare Fidene e Villa Spada, combattono contro la presenza del Tmb (impianto di trattamento meccanico-biologico) e del cattivo odore che genera nel suo funzionamento. Da sette anni 40mila abitanti sono ostaggio dei miasmi che fuoriescono, una puzza nauseante che costringe le persone a tenere le finestre chiuse, senza contare le conseguenze sulla salute. A due passi dal Tmb ...