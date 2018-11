Roma | è l ora di Schick Di Francesco Partirà dall inizio

Roma - Di Francesco : “Chiedo un miglioramento all’Olimpico. Ora solo 3 punti” : E’ un fiume in piena Eusebio Di Francesco. L’allenatore della Roma, reduce dalla vittoria esterna sul campo del CSKA Mosca, deve riprendere il trend in campionato dopo una sconfitta e due pareggi. Ad attenderlo questa volta ci sarà la Sampdoria di Giampaolo. Ecco come il tecnico giallorosso vuole che i suoi affrontino il match: “Qualcosa […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Chiedo un miglioramento all’Olimpico. ...

Roma - Juan Jesus : 'Il nostro obiettivo è migliorare la semifinale di Champions e il terzo posto della scorsa stagione' : A parlarne, direttamente da Trigoria, è stato Juan Jesus in esclusiva a Sky Sport. Sulla differenza di rendimento fra campionato e Champions "Penso sia solo un fatto di concentrazione. Sappiamo bene ...

La Comunità ebraica di Roma contro Casalino : "Sconcertante - ora chiarisca" : Le parole di Rocco Casalino su Hitler e gli ebrei, contenute in un video risalente al 2004 e balzato alle cronache degli ultimi giorni, "creano sconcerto, sono immagini che si commentano da sole". Lo sottolinea all'Adnkronos la Comunità ebraica di Roma, la quale si aspetta dal portavoce del presidente del Consiglio "un chiarimento più convincente delle motivazioni finora addotte".Il portavoce del premier (nonché capo della ...

Roma : violazione fasce orarie - 5 giorni revoca licenza per sala slot : Roma – Sospensione per cinque giorni della licenza, con conseguente chiusura dell’area riservata al gioco, per una sala slot di via Tiburtina. Lo ha stabilito in un decreto il Questore di Roma Guido Marino. Il provvedimento, notificato dagli agenti del Commissariato S. Ippolito, e’ conseguente ad una serie di controlli, effettuati nei mesi di luglio ed agosto, dai quali e’ emersa una ripetuta violazione delle fasce ...

Roma - Olsen : il portiere ora è sugli scudi - mentre Alisson a Liverpool... : Se il campo racconta che Perotti può recuperare in vista della Sampdoria, mentre De Rossi è difficile che ce la faccia, la curiosità che dà il segno di un mondo che sta cambiando arriva dai portieri. ...

Cska Mosca-Roma - ancora scontri tra le due tifoserie : gli ultrà russi fanno irruzione nell’hotel dei Romanisti. Il video : ancora scontri tra ultrà del Cska Mosca e quelli della Roma dopo quelli avvenuti in Italia a fine ottobre, terminati con un tifoso russo accoltellato. Prima della partita, finita 2 a 1 per la squadra giallorossa, gli ultrà di casa hanno fatto irruzione nell’hotel in cui erano ospitati due gruppi italiani. Nel video, si vede la carica respinta dai giallorossi, che poi escono dalla struttura e inseguono i tifosi del Cska. I tafferugli sono ...

La Roma supera il Cska Mosca. Serve ancora un punto : il G16 a un passo : Però, come riportato nell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', il risultato è meritato , alla promozione agli ottavi manca soltanto un punto o forse neppure quello, ed era dal 2008-09 che i ...

Roma - Pellegrini : 'Vittoria essenziale. Non ero scarso prima - ora non sono un fenomeno. E su Cristante...' : Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport dopo il match contro il Cska Mosca: 'Abbiamo fatto un'ottima partita oggi, dal campo ho avuto l'idea che fosse meno semplice di quello che può essere sembrata. Loro sono un'ottima squadra, ...

La Roma vince ancora - ottavi a un passo : La Roma ha sconfitto 2-1 il Cska Mosca in un match valido per la quarta giornata del girone G di Champions League, disputato allo stadio Luzhniki di Mosca. A decidere il match le reti di Manolas al 4' ...

Conte - il vertice di maggioranza sfuma : 'Stasera? Ma se c'è la Roma...' : ... sembrava potesse essere anche l'occasione per fare il punto sulle questioni aperte, a cominciare dal nodo prescrizione e ai Contenuti della lettera che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ...

Roma : ex manutentori progetto Frutti di Roma occupano assessorato ambiente : Roma – Gli ex operatori del progetto I Frutti di Roma, i cosiddetti manutentori civici, insieme ai disoccupati del Comitato per il lavoro di Cittadinanza, “convinti di essere utilissimi- spiegano- in questo periodo di disastri ambientali”, hanno occupato la sede dell’assessorato alla Sostenibilita’ ambientale del Campidoglio, all’Aranciera di San Sisto, dando vita a un’assemblea “per ricevere ...

Cska Mosca-Roma stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla : Questa sera alle ore 18.55 la Roma affronterà in trasferta il Cska Mosca nella fase a gironi della Champions League. Dopo la netta vittoria per 3-0 ottenuta all’Olimpico, i giallorossi puntano a ripetersi al Luzhniki di Mosca per fare un passo in avanti potenzialmente decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Di Francesco è pronto a cambiare e dare una chance dal primo minuto a Cristante e Kluivert, che insieme a Florenzi, ...

LIVE CSKA Mosca-Roma - Champions League in streaming. A che ora inizia e come vederla in tv : Tornano questa sera le vive emozioni della Champions League 2018-2019, con la Roma che fa tappa a Mosca, nella tana del CSKA, con l’obiettivo di prendersi tre punti fondamentali in ottica qualificazione. Eusebio Di Francesco, nella conferenza stampa di presentazione della partita, tra le altre cose, ha lasciato intendere una seria possibilità di utilizzare Kluivert dal primo minuto: “Non ho mai avuto paura a buttare dentro i giovani. ...