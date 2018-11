Roma | corteo contro il razzismo Applausi per Mimmo Lucano | “Siamo minoranza | ma non

ilfattoquotidiano

: Corteo contro il #DecretoSalvini a Roma: bandiere rosse, centri sociali, musica 'etnica' e 'L'Internazionale', cori… - matteosalvinimi : Corteo contro il #DecretoSalvini a Roma: bandiere rosse, centri sociali, musica 'etnica' e 'L'Internazionale', cori… - piccolapini : centinaia di agenti impegnati alle porte di Roma per fermare e perquisire i pullman diretti alla manifestazione con… - direzioneprc : Ora in corteo a Roma contro il razzismo di governo! #indivisibili @maurizioacerbo -

(Di sabato 10 novembre 2018)e cori “siamo tutti con te” all’arrivo di Domenico, sindaco di Riace sospeso, in piazza della Repubblica, alnazionaleile decreto sicurezza. “C’è tanta emozione perché ci sono tante persone, non immaginavo fosse così – ha dettodietro a uno striscione con su scritto “Riace non si arresta – io mi considero uno dei tanti qua. Non possiamo rassegnarci alla deriva di una società delle barbarie, disuguaglianze e discriminazioni . Non ci piegheranno – ha aggiunto – non farò un passo indietro anche sono non più sindaco è la voglia di esserci”. In centinaia hanno sfilato con bandiere e cartelloni con scritto ‘Uniti e solidaliil’, ‘Accoglienza per tutti’, ‘Ruspe su Salvini’. Gli organizzatori hanno lanciato la manifestazione ...