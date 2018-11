Roma | corteo antirazzista da Piazza della Repubblica a San Giovanni Applausi per Mimì

Roma - corteo antirazzista contro il decreto Salvini : bus dei manifestanti fermati dalla polizia : Si svolgerà oggi a Roma , a partire dalle 14, la prima grande manifestazione contro il decreto Salvini : appuntamento a Piazza della Repubblica, poi si sfilerà fino a San Giovanni in Laterano. Attese decine di migliaia di persone, ma la polizia sta fermando decine di bus alle porte della capitale per contro lli e perquisizioni. Gli organizzatori della manifestazione: "Vogliono intimidirci".Continua a leggere

Roma - corteo "contro Salvini e razzismo" : 9.55 Circa 20.000 persone arrivate a Roma per la manifestazione contro il governo ed in particolare "contro il Decreto Salvini e i razzismo". Nella Capitale 100 pullman giunti da tutto il Paese. Il corteo parte alle 14 da Piazza della Repubblica e giunge a Piazza di Porta San Giovanni alle ore 19. Questo l'itinerario: Viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, via Cavour, Piazza dell'Esquilino, via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore,via ...