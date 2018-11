Roma | Burdisso racconta il trasferimento nella Capitale e i litigi con Totti e Messi

calcioweb.eu

(Di sabato 10 novembre 2018) Nicolaspuò guardare con soddisfazione alla carriera chiusa ufficialmente circa un mese fa. L’ex difensore, tra le altre, di Inter eha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è aperto a 360°. Tra i vari argomenti trattati quello delalla, nonostante le richieste di Mourinho, ai tempi guida nerazzurra: “Mou me lo diceva in tutti i modi: ‘Non te ne andare, questo sarà il tuo anno’. E quando mesi dopo ci incrociammo adopo la finale di Coppa Italia, mi toccò il cuore: ‘Se anche lo sarà, non potremo parlare di anno perfetto perché sei mancato tu’. Ma non ho rimpianti. Il giorno della finale di Madrid, solo a casa mia a Buenos Aires, guardavo la partita e mi sentivo metà tifoso dell’Inter e metà ancora parte di quella squadra. Volevo ritrovare l’equilibrio che avevo sempre ...