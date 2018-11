Roma | assolta Virginia Raggi | non commise falso ideologico

Roma - Raggi assolta ma la corsa della Lega alla capitale è già cominciata : La buona notizia per la sindaca di Roma Virginia Raggi - assolta nell’inchiesta sulle nomine - e per il Movimento 5 Stelle non riporta completamente il sereno sull’amministrazione capitolina. Dal leader della Lega arrivano infatti le felicitazioni ma anche una pungente stoccata: «I Romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma»...

Raggi assolta - Salvini : 'Ora giudicheranno i Romani' : Lui e Romeo, quest'ultimo ex capo della segreteria politica di Raggi 'si comportavano in maniera autoreferenziale e arrogante, Marra almeno manteneva sempre un bon ton istituzionale, mentre Romeo era ...

Roma - assolta sindaca Raggi|La vicenda Di Maio : ‘Giornalisti infimi sciacalli’ video : Per il tribunale il fatto non costituisce reato. La sindaca era imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio. In aula il marito, Andrea Severini. Di Maio: «Contento di averti sempre difesa»

Processo nomine a Roma - Raggi assolta “perché il fatto non costituisce reato” : Evitato il terremoto politico nella Capitale: la sindaca Virginia Raggi, accusata di falso dalla Procura di Roma, è stata assolta dal giudice monocratico Roberto Ranazzi al termine di una camera di consiglio durata meno di 40 minuti, «perché il fatto non costituisce reato». Alla prima cittadina, difesa dagli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessand...

Nomine Roma - assolta Virginia RaggiLei piange in aula : "Avanti a testa alta" : Il sindaco di Roma è stata assolta nell'ambito del processo sulle nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio.

Assolta Virginia Raggi : il sindaco di Roma in lacrime dopo la sentenza : Assoluzione dall'accusa di falso documentale per la nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo del Campidoglio...

Inchiesta sulle nomine - assolta la sindaca di Roma Virginia Raggi - : La Procura aveva chiesto 10 mesi di reclusione. Dopo la sentenza Virginia Raggi è scoppiata in un pianto liberatorio e ha abbracciato tra gli applausi i suoi avvocati: "Andiamo avanti a testa alta"

Inchiesta nomine - Virginia Raggi assolta dal Tribunale di Roma : Arriva la decisione nel procedimento sulle nomine in Campidoglio. La prima cittadina pentastellata è finita alla sbarra degli imputati con l’accusa di falso...

A Roma Raggi assolta “perché il fatto non costituisce reato” : Evitato il terremoto politico nella Capitale: la sindaca Virginia Raggi, accusata di falso dalla Procura di Roma, è stata assolta dal giudice monocratico Roberto Ranazzi al termine di una camera di consiglio durata meno di 40 minuti, «perché il fatto non costituisce reato». Alla prima cittadina, difesa dagli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessand...

Roma - assolta Virginia Raggi "Il fatto non costituisce reato" : La sindaca di Roma Virginia Raggi e' stata assolta "perche' il fatto non costituisce reato" dall'accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra. La sentenza del giudice Roberto Ranazzi e' arrivata dopo neppure un'ora di camera di consiglio Segui su affaritaliani.it