Ritrovato senza vita il cercatore di funghi disperso a Cairo

Barcellona - Ritrovato Francesco Miranda : “Vagava senza meta per la città - ma sta bene” : Francesco Miranda, 33enne italiano scomparso a Barcellona, è stato ritrovato sano e salvo dopo quattro giorni di ricerche nella città catalana. A darne notizia la sorella Roberta: "Vagava senza meta ma sta bene. È in ospedale per accertamenti". Giallo sul motivo dell'allontanamento.Continua a leggere