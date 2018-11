Ritrovato l' imprenditore di Avola | stava male | elisoccorso

Pisa - l'imprenditore Ritrovato in Scozia confessa : 'Ho viaggiato sempre in treno - ecco come ho finto di perdere la memoria' : "Ho viaggiato sempre in treno, sono partito da Pontedera fino a Milano, poi Parigi e Londra. Dopo un giorno era a Edimburgo" - Salvatore Mannino, lo smemorato di 52 anni ricoverato nel riparto di ...

"Così ho organizzato tutto". I verbali dell'imprenditore "smemorato" di Pisa Ritrovato ad Edimburgo : "A casa mi sentivo un marito e un padre spodestato. Comandava tutto mia suocera che dal 2010 viveva con noi e si metteva sempre di mezzo. Volevo riaffermare la mia autorità": questo recitano i verbali di Salvatore Mannino, l'uomo di 52 anni di Lajatico, scomparso e ritrovato dopo un mese in Scozia, a causa di una perdita di memoria poi rivelatasi finta. Con moglie e quattro figli (dei quali diceva di non ricordare nulla), Salvatore era ...

Pisa - l'imprenditore 'smemorato' Ritrovato in Scozia : 'Ho inventato tutto - oppresso dalla suocera' : La sua scomparsa sarebbe stata un bluff, una messinscena. Salvatore Mannino avrebbe ammesso di aver inventato tutto perché "oppresso dalla suocera e per poter dimostrare in famiglia di essere ...

Salvatore Mannino - indagato l'imprenditore Ritrovato in Scozia : per i pm finge di aver perso la memoria : Salvatore Mannino , l'imprenditore sparito e ritrovato in Scozia, è stato indagato dalla procura di Pisa. Non è ancora chiaro quali siano i reati contestati al 52enne di Lajatico, ma pare che gli ...

L'imprenditore Ritrovato che non parla più l'italiano : C'è un uomo di 52 anni, toscano di Lajatico, in provincia di Pisa, padre di quattro figli, che da quasi un mese è ricoverato in un ospedale di Edimburgo. Lo hanno portato lì dopo che qualcuno lo aveva ...

Pisa - imprenditore scomparso Ritrovato in ospedale a Edimburgo. “Non ricorda l’italiano e non riconosce la famiglia” : Era scomparso un mese fa lasciando un biglietto con un messaggio in codice, ora è stato ritrovato in un ospedale di Edimburgo, in Scozia. Si tratta di Salvatore Mannino, imprenditore 52enne di Lajatico, la città natale di Andrea Bocelli, in provincia di Pisa. La sua storia, oltre che essere un mistero, potrebbe diventare un caso clinico. L’uomo infatti, dopo un mese di assenza da casa, è in stato confusionale, non riconosce i familiari e ...

