Rinviata a domani Boca-River per diluvio

corrieredellosport

: Contro i cambiamenti climatici non servono parole ma i fatti. La trasformazione delle auto e dei furgoni di domani… - Mov5Stelle : Contro i cambiamenti climatici non servono parole ma i fatti. La trasformazione delle auto e dei furgoni di domani… - DAZN_IT : Ufficiale: Boca Juniors-River Plate rinviata a domani, domenica 11 novembre, alle ore 20 italiane #Superclásico… - MaxCallegari : È arrivata davvero la Fin del Mundo. #BocaRiver rinviata per maltempo a domani alle 20 ora italiana. Che attesa inf… -

(Di sabato 10 novembre 2018) ANSA, - ROMA, 10 NOV - Il 'Superclasico' valido per la finale d'andata della Coppa Libertadores, fraJuniors-Plate, in programma alle 21 italiane, è stato rinviato per una bufera di vento e ...