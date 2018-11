Rimodulazioni Vodafone | in un anno oltre 50€ di aumento

Chiamata finale per evitare le Rimodulazioni Vodafone del 10 novembre : ecco cosa fare : Ci sono alcune importanti informazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 9 novembre per quanto riguarda un argomento delicato come quello delle rimodulazioni Vodafone. Nelle prossime ore, infatti, non sarà più possibile tornare indietro rispetto agli aumenti che si apprestano ad entrare in gioco, ragion per cui occorre prestare grandissima attenzione a quello che sto per riportarvi. Del resto, alcune di queste informazioni le potete trovare ...

Niente Rimodulazioni Vodafone per l’offerta winback a 7 euro per 30 GB? Chiarimenti doversi : Le rimodulazioni Vodafone di settembre 2018 hanno scatenato una vera e propria emorragia di clienti per l'operatore rosso ma il vettore ora sta cercando di recuperare il terreno perso con delle offerte winback davvero interessanti. Peccato che il dubbio su nuovi aumenti immediati sia insito in molti ex clienti del vettore e sulla questione ci sembra giusto garantire dei Chiarimenti. L'ultimissima delle offerte winback che Vodafone ha lanciato ...

Doppie Rimodulazioni Vodafone sul fisso quest’estate : aumenti - piani colpiti e recesso : Sono state due le rimodulazioni Vodafone dell'estate a colpire la linea fissa. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la prima modifica unilaterale del contratto è stata resa effettiva a decorrere dal 10 luglio 2018, ed implica un aumento dai 2 ai 3 euro mensili per quel che riguarda le offerte 'Voce e Internet', e da 1.50 ai 2.50 euro mensili per quanto concerne le offerte 'solo Voce'. Dal 13 luglio in poi sono state rese note le ...

Le Rimodulazioni annunciate da Vodafone a luglio oggi diventano operative : oggi, 3 settembre 2018, è il giorno in cui le variazioni contrattuali annunciate da Vodafone a luglio diventano operative