Resto al Sud Grande occasione per i nostri giovani imprenditori

Bankitalia : Pil cresce a Sud e Nord-ovest - fermo nel Resto Paese : Roma, 5 nov., askanews, - Nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest il Pil continua a correre, ma nel resto del Paese la crescita si è fermata. È il quadro delineato dalla Banca d'Italia nel report 'L'economia delle regioni italiane'. In base all'indicatore realizzato di recente da Via Nazionale per valutare l'attività economica regionale, Iter,, 'nei primi …

Bankitalia : Pil cresce a Sud e Nord-ovest - fermo nel Resto Paese : Roma, 5 nov., askanews, - Nel Mezzogiorno e nel Nord-ovest il Pil continua a correre, ma nel resto del Paese la crescita si è fermata. È il quadro delineato dalla Banca d'Italia nel report "L'economia delle regioni italiane". In base all'indicatore realizzato di recente da Via Nazionale per valutare l'attività economica regionale, Iter,, "nei primi due trimestri del 2018 la crescita ...

I dieci talenti sudamericani che pResto vedremo in Europa : Da Almendra a Vitao, passando per Palacios e Pedrinho: ecco chi stanno seguendo anche Inter, Milan e Juve

Crac Ferrovvie Sud-Est : annullato arResto : ANSA, - BARI, 13 OTT - La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio i provvedimenti del Tribunale del Riesame di Bari che confermavano l'arresto dell'imprenditore Carlo Beltramelli, imputato nel ...

Scandalo Sud Est - Cassazione annulla arResto e sequestri a imprenditore : Sono già costituiti, invece, i Ministeri dei Trasporti e dell'Economia, la stessa società Fse e Ferrovie dello Stato. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2001-2015. Stando alle indagini della ...

Bari - "Il Resto al SUD" : incontro con Giuseppe Provenzano e Michele Capriati : Previsti gli interventi di Antonio Decaro, presidente ANCI, e Gianfranco Viesti, docente di Economia dell'Università di Bari.

Parte la terza edizione dell'incubatore di talenti 'Resto Al Sud Academy' : Un'opportunità unica per conoscere il mondo del digitale e capire che si può rimanere su questo territorio, e lavorare, senza inquinare, senza cedere alle mafie, senza deturpare il territorio. I ...