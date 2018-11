Repubblica democratica del Congo | epidemia Ebola con focolaio peggiore della storia | 319

huffingtonpost

(Di sabato 10 novembre 2018) L'diche ha colpito le province di Ituri e Kivu nelladelè lanelladel Paese, con 319 casi accertati e 198 morti. Lo ha riferito il ministroSalute, Oly Ilunga, sottolineando che "questoha appena superato quelloprimaregistrata nellaRDC, una volta Zaire) nel 1976 nella provincia nord-occidentale di Yambuku" quando ci furono 318 casi.In quell'i morti furono 280, mentre nel 1995 ci furono 250 vittime, lasciando questa - ancora in corso- per ora come la terza più letale. A complicare la situazione il fatto che l'si sta diffondendo nella regione nord-orientale del Nord Kivu dove sono attivi gruppi armati.