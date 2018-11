Real Madrid | Solari difende Sergio Ramos | «Il calcio è sport di contatto»

La Liga Real Madrid : le dichiarazioni di Solari alla vigilia della sfida con il Celta : Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, parla in conferenza stampa prima della sfida al ”Balaidos” contro il Celta Vigo.Santiago Solari ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della difficile trasferta di Vigo. Il tecnico ad interim delle Merengues è tornato a rispondere su quanto accaduto nella sfida di Champions con il Viktoria Plzen, difendendo a spada tratta il suo capitano Sergio ...

Calciomercato Real Madrid : uno dei senatori potrebbe partire a fine stagione : È stato uno dei pilastri del Real Madrid di Zidane e della Nazionale spagnola negli anni scorsi; adesso, però, Dani Carvajal non sta attraversando sicuramente il momento più felice della sua lucente carriera. Nel tribolato inizio di stagione dei blancos, il terzino spagnolo è stato spesso scavalcato da Odriozola, giovane voluto da Julen Lopetegui. Anche dopo l’esonero del’ex ct, il traghettatore Solari pare voler puntare ...

Pronostico Celta Vigo vs Real Madrid - La Liga 11-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Madrid, domenica 11 novembre. Ritorna il campionato per le ”Merengues”, impegnate domenica sera a Vigo nella partita che chiuderà la dodicesima giornata del massimo torneo spagnolo. Un match che negli ultimi anni ha sempre regalato gol e spettacolo. Analisi e Pronostico ...

Dalla Spagna : Real Madrid su Icardi - all'Inter sarebbe stato offerto Benzema (RUMORS) : Mauro Icardi è indubbiamente uno dei calciatori più chiacchierati in casa Inter. Tale affermazione non è inerente alle vicende di gossip con la moglie Wanda, bensì alle numerose voci di mercato che circolano sul suo conto, specie adesso che il calciatore si sta dimostrando anche una sicurezza nella massima competizione europea, la Champions League, nella quale ha segnato tre reti in quattro partite. La gara con il Barcellona ha dimostrato che il ...

Tg5 : Mauro Icardi al Real Madrid - ma è uno scherzo a Paolo Bonolis : Edizione delle 20 del Tg5 di venerdì 9 novembre, ospite Paolo Bonolis per lanciare la nuova edizione di Scherzi a parte. Sul finale si collegano col collega dello sport per un servizio sulle italiane in Champions, ma il giornalista lancia una bomba appena giunta da Madrid: Mauro Icardi verso il Real Madrid, con tanto di prima pagina del Marca (quotidiano sportivo spagnolo). Il giornalista prosegue raccontando che Wanda Nara, moglie e ...

Real Madrid - Solari confermato fino a Natale. Intanto spunta una nuova pista per la panchina : Nonostante ancora non abbia entusiasmato dal punto di vista del gioco, anzi, a Plzen il Real ha rischiato tanto nel primo quarto d’ora fino a quando non l’ha sbloccata, in ogni caso Santiago Solari dovrebbe poter conservare la sua panchina almeno fino a Natale. Il tutto grazie al bottino di 11 reti messe a segno e soprattutto delle 0 incassate. Intanto è emersa una nuova pista che condurrebbe ad Arsene Wenger, il quale però a ...

Wenger : 'Il Real Madrid non mi ha contattato' : ROMA - ' Il Real non mi ha contattato per cui non si puo' dire che abbia detto no '. Arsene Wenger smentisce a 'beIN Sport' di essere stato avvicinato dai Blancos per prendere le redini della squadra dopo l'esonero di Lopetegui . Fermo da giugno, dopo l'addio all' Arsenal , ' non ho ancora preso alcuna decisione sul ...

Il Real Madrid ha deciso : avanti con Solari : Real Madrid, Solari resterà sulla panchina sino al termine della stagione, Florentino Perez ha deciso di sospendere la ricerca di un nuovo tecnico Il Real Madrid ha sospeso la ricerca di un nuovo allenatore. La dirigenza delle merengues, secondo Marca, avrebbe scelto di affidare la panchina a Santiago Solari in maniera definitiva dopo le prime partite di “test” andate discretamente bene. Solari è stato favorito anche da alcuni ...

Inter - il Real Madrid pensa a Icardi e prepara l'offerta (RUMORS) : Mauro Icardi si conferma l'uomo del momento in casa Inter. Il centravanti argentino in questa stagione sta dimostrando di essere decisivo anche in Champions League come testimoniano le tre reti messe a segno in quattro partite. L'ultimo guizzo vincente ha permesso ai nerazzurri di conquistare un prezioso pari contro il Barcellona [VIDEO] nel match di martedì nella massima competizione europea. Prestazioni che non fanno altro che alimentare ...

Risultati Champions League – Manchester City a valanga - uragano Real Madrid : Bayern ok con l’Aek : Il Manchester City annienta lo Shakhtar, così come il Real Madrid che non lascia scampo al Viktoria Plzen. Bene il Bayern, pari per Lione e Benfica Serata ricca di gol e di emozioni in Champions League, con Manchester City e Real Madrid a fare la parte del leone. Gli inglesi seppelliscono sotto sei reti lo Shakhtar Donetsk, mai in partita e colpevoli di arrendersi troppo presto agli uomini di Guardiola. Tripletta per Gabriel Jesus, con gli ...

Champions - V. Plzen-Real Madrid 5-0 : Benzema show - Solari esulta : Real, Solari: "Ci serviva una magia" dominio blancos - Ed è proprio il francese a sbloccare il risultato al 21' con un'azione personale: il campione del Mondo si accentra, punta l'area di rigore, ...

Real Madrid - Football Leaks rivela : “offerta shock per Kylian Mbappé” : Football Leaks ha fatto venire alla luce alcuni documenti che testimoniano l’offerta del Real Madrid per il talento francese Kylian Mbappé Kylian Mbappé nell’estate del 2017 è stato vicinissimo al Real Madrid. A svelare il retroscena di mercato legato all’attaccante francese, attualmente in forze al Paris Saint Germain, ‘L’Equipe’ che riporta i documenti di Football Leaks, ottenuti da Der Spiegel e ...

Football Leaks : 'Mbappé? Il Real Madrid offrì 214 milioni!' : ROMA - Kylian Mbappè è stato a un passo dal Real Madrid nell'estate del 2017. Lo rilevano le carte di Football Leaks , e riprese oggi da ' L'Equipe ', secondo cui il club blancos era disposto a pagare ...

