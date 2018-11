Razer Kraken Tournament Edition - recensione

eurogamer

(Di sabato 10 novembre 2018) Non è la prima volta che su Eurogamer.it recensiamo un prodotto della lineadi: nel 2014 avevamo infatti testato le Pro Neon, mentre nel 2015 era stata la volta delle valide 7.1 Chroma pur se in un'epoca in cuitendeva ad esagerare un filo con il cartellino del prezzo. Quest'oggi vi proponiamo ladelleche sono un'evoluzione di un modello intermedio (le V2) che non avevamo ancora avuto modo di provare. In realtà le cuffie in sé sono praticamente delle V2, ma la sostanziale differenza con il modello di base è che nella confezione è presente un remoto che funge da scheda audio esterna, su cui si concentrano varie funzionalità, in particolare quella dell'attivazione dell'audio spaziale gestito in THX. Un surround emulato realizzato attraverso delle cuffie stereo quindi: una soluzione che va molto ultimamente la cui utilità è evidente ...