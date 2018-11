Rai | una commissione che decide cosa divulgare? La nostra proposta è stata

Malena come Moana : dopo trent’anni una pornostar su Rai1 per raccontare il proprio lavoro : Oggi alle 23:35 su Rai1 è in programma la puntata “Sex Therapy” della trasmissione Petrolio, che indaga i comportamenti sessuali degli italiani. In studio è presente la pornostar Malena per mostrare gli aspetti del suo lavoro nel settore dell’intrattenimento per adulti. Quasi un debutto, dopo vent’anni: negli anni ’80 una protagonista di film a luci rosse era chiamata a illustrare la propria professione sul primo canale ...

Peter Gomez : “Salini mi ha offerto la direzione del Tg1 ma ho rinunciato. È da una vita che invoco una Rai non lottizzata” : Il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, durante il talk show politico Piazzapulita (La7), spiega le ragioni per le quali ha rinunciato alla direzione del Tg1, proposta da Fabrizio Salini, ad della Rai: “Quando Salini mi ha telefonato, io gli ho spiegato che per tutta la vita ho scritto anche dei libri, chiedendo di tenere i partiti fuori dalla Rai. Non avevo dubbi che quella fosse una scelta di Salini, che è un ...

L'ex capo di gabinetto Raineri : «Lei una zarina debole». E la sindaca replica : «Pensava solo ai soldi» : L'ultimo scontro tra la sindaca Virgina Raggi e la sua ex capo di gabinetto, il magistrato Carla Romana Raineri, va in scena in Tribunale, il giorno prima della sentenza a carico della...

F1 Ferrari - Raikkonen : «Non è stata una giornata facile» : INTERLAGOS - 'Non è stata proprio una giornata facile; è stato piuttosto complicato per diverse cose, ma a volte al venerdì le cose vanno in questo modo. Molto spesso, durante il primo giorno di prove,...

Chiodi : 'Addio della Falco? Non è una novità. A febbRaio l'amministrazione la salvai io' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Sempre schietto e senza peli sulla lingua, Carmine Chiodi commenta l'Addio di Rosaria Falco non mostrandosi particolarmente sorpreso. "Per me non è una novità " confessa il ...

Hai comprato quote di una Bcc? Non avRai indietro i tuoi soldi anche se ne hai diritto : In Italia succedono cose da chiodi. Incredibili. Il governo Renzi ha fatto una legge grazie alla quale se hai investito i tuoi soldi in quote di una Bcc (Banca di credito cooperativo), non puoi più riavere i tuoi soldi indietro. Per fortuna il governo attuale ha congelato il provvedimento fino a gennaio. Il che vuol dire che forse a qualcuno è passato per l’anticamera del cervello che in questo provvedimento c’è qualche cosa che non va… Ma ...

Raggi : da Raineri una testimonianza surreale : Roma, 9 nov., askanews, - La testimonianza di Carla Romana Raineri 'a me è sembrata surreale, perché ci siamo trovati a parlare di rapporti a tratti simili a gossip, per essere supportati da voci ...

Processo nomine - l’ex capo di gabinetto Raineri : «Raggi una zarina - Marra suo Richelieu» : Carla Raineri ai giudici: «Il gabinetto capitolino era come un guscio vuoto. Si consentiva a Romeo di entrare a gamba tesa nelle decisioni dell’ex assessore al Bilancio Minenna»

Lecce - esplode una fabbrica di fuochi d'artificio : muore un opeRaio di 19 anni - altri due feriti : Incidente alla periferia di Arnesano, la vittima è il figlio del titolare della ditta Cosma. Gli altri due sono in ospedale per le ustioni

L'Eredità - la zozzeria : una scoperta rivoltante sul bidet - cosa rivela su Rai 1 Flavio Insinna : A L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda ogni giorno su Rai 1, si fanno delle scoperte piuttosto...sporche. Già, perché nella puntata di giovedì 8 novembre si parlava di igiene intima e bidet. Una domanda riguardava proprio questi ultimi: si doveva infatti indovinare in quante case italiane, in termini percentuali, il sanitario non fosse presente. E la risposta, in effetti, stupisce: si scopre che ben nel 3% delle abitazioni ...

M5s propone una commissione per controllare la divulgazione scientifica della Rai : Luigi Gallo, deputato M5s ha fatto una proposta di legge in cui si chiede l'istituzione di una commissione che decida quali sono le "ricerche più importanti da divulgare". A dare la notizia è Repubblica che spiega che la proposta punta a modificare una legge in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. La commissione dovrebbe essere predisposta dal ministero dello Sviluppo economico con il coinvolgimento della Rai: ...

Lino Banfi e Al Bano in una fiction Rai tra Puglia e Russia : la conferma dell’attore : Magari nonno Libero non tornerà ma quello che è certo è che Lino Banfi e Al Bano presto saranno insieme in una fiction Rai. Lo abbiamo annunciato già nelle scorse settimane e torniamo a parlarne oggi perché proprio l'attore pugliese ha detto la sua sul misterioso progetto confermando che si farà anche se al momento non ci sono dettagli a riguardo. A parlare della fiction è proprio Lino Banfi che, ai microfoni della trasmissione I Lunatici di ...