Raggi | la festa e le mille telefonate dei big Il padre | ora tutti amici di Virginia

Roma - il messaggio di Virginia Raggi ai suoi sostenitori : “Non è opportuno manifestare nel giorno della mia sentenza” : “Mi stanno arrivando tantissimi messaggi. So che molti di voi si sono dati appuntamento per una manifestazione a Roma il 9 novembre. Si tratta di un gesto pieno di affetto ma ritengo non sia opportuno. Grazie!”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook, in vista della manifestazione organizzata sempre via Facebook per venerdì 9 ottobre in Piazza del Campidoglio, alla vigilia della sentenza del processo ...

“Momento poco opportuno per manifestare” - dice Virginia Raggi ai suoi sostenitori : "Vi ringrazio per la vostra vicinanza e il vostro affetto ma credo che questo sia un momento poco opportuno per manifestare". Queste le parole di Virginia Raggi, sindaco di Roma, che in un videomessaggio pubblicato sui social ha invitato i suoi sostenitori a non svolgere il sit-in organizzato alla vigilia della sentenza del processo che la vede imputata. fonte Facebook.

Roma : Verini - manifestazione per Raggi 9 novembre pressione su magistrati : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "È molto grave la notizia della convocazione di una manifestazione a sostegno di Virginia Raggi per il 9 novembre, in Piazza del Campidoglio Una manifestazione in concomitanza con le fasi finali del dibattimento e del processo anche a suo carico. Si presenta come una indeb

Il M5S attacca Repubblica per le notizie sulla manifestazione anti Raggi. Noi continueremo a raccontare la verità : Ma il M5S, così come qualsivoglia altra forza politica, si rassegni: Repubblica continuerà a raccontare e a commentare la verità. È la missione di ogni libero giornalista e, evidentemente, l'incubo ...

ROMA DICE BASTA/ Migliaia in piazza al Campidoglio : Pd e Forza Italia "adottano" manifestazione contro Raggi : ROMADICEBASTA, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Raggi concede selfie sul red carpet della Festa di Roma : Roma,, askanews, - Tailleur nero per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta all'inaugurazione della 13esima edizione della Festa del cinema di Roma. Sul tappeto rosso la prima cittadina della ...

Manifestazione Pd - Salvini : “Renzi ha ancora il coRaggio di parlare? Si ritiri” : Matteo Salvini ha risposto agli attacchi rivolti al governo da parte di Maurizio Martina e da parte dell'ex segretario: "Renzi è complice dei disastri degli ultimi sette anni, quindi per dignità dovrebbe tacere, chiedere scusa e ritirarsi a vita privata".Continua a leggere