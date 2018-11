Raggi | il post del marito contro i giornalisti | ' Avvoltoi con sembianze umane'

Palumbo : spostamento terminal bus ennesima scelta scriteriata Raggi : Roma – “Lo spostamento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina e’ l’ennesima scelta miope e scriteriata dell’amministrazione Raggi, colpevole di aver reso abusiva la sosta a stazione Tiburtina per mancato rinnovo della concessione”. “Dirottare migliaia di pendolari in un’area decisamente piu’ periferica e meno collegata rispetto a quella attuale e’ una decisione assurda, presa senza ...

Tennis - Qualificazioni Next Gen 2018 : gli otto italiani ai Raggi X. Da Raul Brancaccio a Luca Giacomini - uno sguardo ai cercatori di un posto al sole : Come l’anno scorso, saranno otto i giocatori italiani che si contenderanno un posto alle Next Gen ATP Finals di Milano. Il mini-torneo di qualificazione, che segue le stesse particolari regole della manifestazione principale, si terrà allo Sporting Milano 3 di Basiglio, un comune di ottomila anime alle porte del capoluogo lombardo. Vediamo, uno per uno, coloro che si daranno battaglia per un posto tra i migliori giovani del circuito ...

Calcio - nel recupero della prima giornata il Milan sconfigge in extremis il Genoa e Raggiunge la Lazio al quarto posto. Romagnoli protagonista in negativo e positivo della partita : Il Milan festeggia la notte di Halloween con tre punti fondamentali per la lotta ad un posto in Champions League. Dopo aver sconfitto la Sampdoria domenica 28 ottobre, perde nel San Siro rossonero anche l’altro club genovese, il Genoa, per 2-1, nel recupero di una gara prevista per la prima giornata e successivamente rimandata per solidarietà nei confronti delle vittime della caduta del Ponte Morandi. Vantaggio lampo del Milan per 2-1 con la ...

Matteo Salvini apre il 'dossier Roma' : un sindaco leghista al posto di Virginia Raggi - colpo mortale al M5s : Non ha nascosto le proprie intenzioni Matteo Salvini che, a margine di un'iniziativa politica a Latina, ha aperto il cosiddetto ' dossier Capitale '. Davanti al ministro dell'Interno - spiega il ...

Metro Roma - crolla scala mobile a Repubblica : feriti 24 russi/ Video ultime notizie : Sindaca Raggi sul posto : Roma, crolla scala mobile nella stazione Metro Repubblica: tra feriti gravi tifosi Cska Mosca, Video. Le ultime notizie: nell'incidente una persona ha perso una gamba(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:00:00 GMT)

Incidente metro Roma - la sindaca Virginia Raggi si reca sul posto : “voglio capire cos’è successo” : Roma, la sindaca Virginia Raggi si è recata presso la stazione metro Repubblica per capire quanto accaduto ai tifosi del Cska ”Siamo venuti qui per capire cosa è successo. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stavano saltando e ballando sulle scale. Stiamo cercando di capire. So che Atac ha avviato un’indagine. Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. ...

Pelonzi : manifesti omofobi ancora a loro posto - Raggi si sbrighi : Roma – “Dopo la nostra denuncia, la sindaca Raggi ha dato disposizione agli uffici comunali di rimuovere i manifesti omofobi comparsi martedi’ scorso in citta’ e firmati dall’associazione ProVita. ‘La strumentalizzazione di un bambino e di una coppia omosessuale nell’immagine del manifesto offendono tutti i cittadini’, ha detto la sindaca”. Cosi’ in una nota stampa il consigliere del Pd ...

Sampdoria - Giampaolo : “Sei squadre irRaggiungibili in Serie A - lottiamo per il settimo posto” : “A mio avviso, in Serie A sei squadre sono fuori portata, quattro in Champions e due in Europa League. Resta il settimo posto che dà l’accesso ai preliminari di Europa League. Ci sono tante squadre che ambiscono a questo piazzamento, dal Torino alla Fiorentina e nel gruppo c’è anche la Sampdoria. E lo stesso Sassuolo“. Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, in un’intervista al quotidiano Il Centro, ha ...

Il Napoli fa emozionare - la squadra di Ancelotti non molla mai : primo posto del girone - adesso con coRaggio contro il Psg [VIDEO] : E’ un Napoli grandi firme quello che è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato contro i vice campioni d’Europa disputando una partita ben condotta e studiata alla grande dall’allenatore. Il Napoli ha tenuto bene il campo per tutta la partita e non è mancata la sfortuna come in occasione della traversa di Mertens, quando la partita sembrava indirizzata ...

“Leslie” è il nuovo uragano dell’Atlantico - atteso un rafforzamento nelle prossime 48 ore : potrebbe Raggiungere l’Europa come tempesta post-tropicale [MAPPE] : 1/7 Credit: NASA Worldview ...

Lavorare in Ferrovie : disponibili 1.100 nuovi posti - Raggiunto l’accordo con Fit-Cisl : Nuove assunzioni in Ferrovie. Nel prossimo biennio, la compagnia ferroviaria creerà 1.100 nuovi posti di lavoro grazie all’accordo siglato con Fit-Cisl. L’annuncio è stato dato dal segretario generale del sindacato, Salvatore Pellecchia, che ai microfoni di AdnKronos ha sottolineato l’importanza di Fit-Cisl nella creazione di nuovi posti di lavoro. Nuove assunzioni in Rfi nel prossimo biennio “Il valore di queste assunzioni sta nel fatto che ...

Raggi : “Ecco ‘Casale dei bambini’ - nido da 50 posti” : Roma – “Un nuovo asilo per 50 famiglie in una zona dove le strutture scolastiche sono poche, e ben 275mila euro di risparmi all’anno. La scorsa settimana abbiamo inaugurato il nido Prampolini nel V Municipio, nella parte est di Roma: da oggi si chiamera’ ‘Il Casale dei Bambini’. La nuova scuola ospita 50 bambini che, grazie alla riqualificazione di un’area nel quartiere Collatino, si appropriano di un ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia - i Campioni d’Europa ai Raggi X. Il colosso Muserskiy e l’opposto Mikhaylov - Armata spaventosa : Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Russia ai Mondiali 2018 di Volley maschile in quello che sarà il primo vero big match per la nostra Nazionale in questa rassegna iridata. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, gli azzurri inseguono una vittoria di lusso che varrebbe anche la matematica qualificazione alla Final Six (ma basterebbero anche una sconfitta al tie-break oppure dei risultati favorevoli dagli ...

Sgombero Roma - la lettera degli occupanti a cui la Raggi non ha mai risposto : Pubblichiamo la lettera che un anno fa gli occupanti dello stabile in via Costi a Roma, oggi sgomberato dalle forze dell'ordine, scrissero alla sindaca Virgina Raggi. lettera a cui la sindaca non ha mai risposto.Roma, 11/09/2017Alla Sindaca di Roma, Virginia RaggiSiamo le famiglie italiane e rumene, gli anziani ed i rifugiati che abitano in via Raffaele Costi, in un palazzo occupato nell'estrema periferia di Roma.Da più di quattro anni, ...