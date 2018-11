Raggi | avanti a testa alta

Virginia Raggi assolta per il processo Marra - lei piange : «Avanti a testa alta - spazzati via due anni di fango» : Vorrei, soprattutto, che questo fosse un riscatto per tutti i romani, di qualsiasi appartenenza politica, perché il loro sindaco ce la sta mettendo tutta per far risorgere la nostra città. Non provo ...

Virginia Raggi piange in aula e abbraccia il marito : "Questa sentenza spazza via due anni di fango. Avanti a testa alta" : "Questa sentenza spazza via due anni di fango. Andiamo Avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per tutti i cittadini". È questo il commento a caldo di Virginia Raggi dopo la sentenza di assoluzione. Il primo cittadino della Capitale è stata assolta dalla accusa di falso perché il fatto con costituisce reato. La sindaca di Roma era imputata per falso nell'ambito del processo sulla nomina a capo della ...

Virginia Raggi assolta per il processo Marra - il sindaco piange : «Avanti a testa alta - spazzati via due anni di fango» : La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta nell'ambito del processo sulle nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio. La Procura, che aveva...

Raggi : 'In piazza c'era la vecchia guardia Pd. Io vado avanti a testa alta' : Noi abbiamo aperto asili e scuole; abbiamo stanziato 137 milioni per lavori pubblici necessari a rilanciare città ed economia; abbiamo aperto cantieri ovunque; acquistato 600 autobus nuovi che dal ...

ROMADICEBASTA - IN MIGLIAIA DAVANTI AL CAMPIDOGLIO CONTRO Raggi/ Ultime notizie - coro "dimissioni - dimissioni" : ROMADICEBASTA, sit-in in CAMPIDOGLIO CONTRO il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia RAGGI: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:09:00 GMT)

