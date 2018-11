Raggi assolta | il giornalismo e le sue tribù Quando i social inquinano il dibattito

Raggi assolta - Di Maio e Di Battista attaccano i giornalisti : “Sciacalli e pennivendoli” : Dopo l'assoluzione del sindaco di Roma il vicepremier e l'esponente del Movimento 5 stelle si sono scagliati contro i media...

Di Maio : «Virginia Raggi assolta. Giornalisti infimi sciacalli». E Di Battistab rincara la dose : ' Virginia Raggi è stata assolta . Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. ...

Virginia Raggi è stata assolta. Ma non dall'incompetenza : La sindaca è stata assolta nel processo per falso. Per i giudici le dichiarazioni all'Anticorruzione in merito alla promozione del fratello del suo ex fedelissimo, Raffaele Marra, non costituiscono reato. Ma Virginia ha detto menzogne ben più gravi, e combinato guai assai peggiori: doveva lasciare da un pezzo per manifesta incapacità Arrestato Marra, il braccio destro di Raggi che faceva affari con l'immobiliarista della Casta " Caso nomine, ...

Roma - Raggi assolta ma la corsa della Lega alla capitale è già cominciata : La buona notizia per la sindaca di Roma Virginia Raggi - assolta nell’inchiesta sulle nomine - e per il Movimento 5 Stelle non riporta completamente il sereno sull’amministrazione capitolina. Dal leader della Lega arrivano infatti le felicitazioni ma anche una pungente stoccata: «I Romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma»...

Roma - assolta sindaca Raggi|La vicenda Di Maio : ‘Giornalisti infimi sciacalli’ video : Per il tribunale il fatto non costituisce reato. La sindaca era imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio. In aula il marito, Andrea Severini. Di Maio: «Contento di averti sempre difesa»

