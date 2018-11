Pronostico Celta Vigo vs Real Madrid | La Liga 11-11-2018 e Analisi

Pronostico Real Betis vs Celta Vigo - La Liga 4-11-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 11^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Betis-Celta Vigo, domenica 4 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Betis-Celta Vigo, domenica 4 novembre. Il Real Betis per allontanarsi dalla zona calda della classifica; il Celta Vigo per avvicinarsi alla zona Europa. In Andalusia le due formazioni si sfideranno in un match che si preannuncia molto combattuto. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Pronostico Celta Vigo vs Real Sociedad - Copa del Rey 1-11-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, Andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Real Sociedad, giovedì 1 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Real Sociedad, giovedì 1 novembre. Al Estadio Balaidos, due club della massima serie spagnola faranno il loro debutto stagionale nell’andata dei sedicesimi di Copa del Rey. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Celta Vigo e Real Sociedad?Dopo un ...

Pronostico Celta Vigo vs Alaves - La Liga 19-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Alaves, venerdì 19 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Alaves, venerdì 19 ottobre. Dal Estadio Balaidos di Vigo riparte La Liga dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Nell’anticipo della nona giornata si affrontano Celta Vigo e Alaves per una sfida importante in chiave Europa. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Celta Vigo ...

Pronostico Celta Vigo vs Getafe - La Liga 1-10-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 7^ giornata, Analisi e Pronostico di Celta Vigo-Getafe, lunedì 1 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Celta Vigo-Getafe, lunedì 1 ottobre. E’ una delle partite con maggiori aspettative quella che chiuderà la settima giornata de La Liga. I galiziani ospitano fra le mura amiche gli uomini di José Bordalás, che proveranno ad uscire imbattuti dal ‘Balaidos’. Analisi e Pronostico della partita.Come ...

Pronostico Girona vs Celta Vigo - La Liga 17-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Girona-Celta Vigo, lunedì 17 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Girona-Celta Vigo, lunedì 17 settembre. La quarta giornata di Liga si conclude in Catalogna tra due squadre reduci da importanti vittorie e che promettono spettacolo. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Girona e Celta Vigo?Per il secondo anno consecutivo il Girona ha espugnato il campo del ...