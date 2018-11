Professor T | su La 7 arriva un nuovo poliziesco ricco di manie

I Professori di Amici di Maria De Filippi 2018 tra addii e nuovi ingressi nel canto e nel ballo : arriva Timor Steffens : Tornerà in onda a partire dal 17 novembre, con la fascia pomeridiana del sabato alle ore 14:10, il talent show Amici di Maria De Filippi con grandi novità tra new entry e uscite di scena. Le prime anticipazioni di Amici18 erano arrivate tempo fa, nonostante non ci fosse qualcosa di certo oltre al fatto che le prof di canto Paola Turci e Giusy Ferreri non avrebbero più fatto parte del programma. Ad oggi sappiamo con certezza la formazione del ...