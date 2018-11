Professor T | il crime belga in prime time nel sabato di La7

davidemaggio

(Di sabato 10 novembre 2018)T I crimini non finiscono mai. Per il propriosera, La7 punta ancora su una serie tv di genere. Rimasta orfana de L’Ispettore Barnaby (traslocato nel frattempo su Giallo) e dopo un ciclo di appuntamenti con Little Murders, da stasera – 10 novembre – la rete terzopolista trasmetterà inla serie originale delT., ilideato da Paul Piedfort e diretto da Indra Siera. Protagonista della storia è Jasper Teerlinck (interpretato da Koen De Bouw), ilT. appunto, un celebre docente di criminologia dell’Università di Anversa che la Polizia federale arruola come consulente. T si mette a collaborare ma soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo: vuole che tutto sia in ordine e pulito, e per farlo bisogna indossare dei guanti medicali blu. Lavorare con lui è molto difficile: insulta tutti, trova immediatamente i ...