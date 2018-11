Processo Raggi | diretta La difesa | ' Va assolta' Sentenza a breve

Processo nomine - le tappe dell’inchiesta su Virginia Raggi per la nomina di Renato Marra : Al centro dell’inchiesta, durata circa 8 mesi a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi, la nomina a Capo del dipartimento turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele all’epoca dei fatti stretto collaboratore della sindaca. Il Processo è durato sei mesi. • 9 Gennaio 2017 – I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, iscrivono nel registro degli indagati la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il ...

Processo nomine - giudice in camera di consiglio per sentenza. La difesa di Raggi : “Fu lei a valutare e decidere” : “Istruttoria, valutazione, decisione. Il ruolo di Marra? Prettamente compilativo”. A poche ore dalla sentenza nel Processo per falso documentale sulle nomine in Campidoglio, la difesa di Virginia Raggi non arretra di un millimetro. I tre legali della sindaca, Pier Francesco Bruno, Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori chiedono l’assoluzione della prima cittadina “perché il fatto non sussiste” e, sulla questione psicologica “non costituisce ...

Processo nomine - la difesa di Virginia Raggi : “Procedura fu corretta - il fatto non sussiste”. Chiesta l’assoluzione : “La difesa chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste”. Il giorno dopo la requisitoria, durante la quale la procura di Roma ha chiesto 10 mesi, arriva il momento della difesa con l’arringa. Il primo a parlare è l’avvocato Francesco Bruno: “Non è un Processo con prove dirette ma un Processo indiziario” sottolinea il legale in merito alla riChiesta dell’Anac sulla nomina di Renato Marra che ha portò alla ...

Processo Raggi - le tappe della vicenda : Il giorno della verità per Virginia Raggi è arrivato: è attesa per oggi, infatti, la sentenza del Processo che vede la sindaca di Roma imputata dopo il rinvio a giudizio arrivato poco più di un anno ...

Processo Raggi : tutte te tappe della vicenda : Tutto ha avuto inizio il 9 gennaio del 2017, quando il sindaco di Roma è finito sul registro degli indagati in merito alla...

