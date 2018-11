Processo nomine | Raggi assolta | ' Il fatto non costituisce reato'

Processo nomine a Roma - Raggi assolta “perché il fatto non costituisce reato” : Evitato il terremoto politico nella Capitale: la sindaca Virginia Raggi, accusata di falso dalla Procura di Roma, è stata assolta dal giudice monocratico Roberto Ranazzi al termine di una camera di consiglio durata meno di 40 minuti, «perché il fatto non costituisce reato». Alla prima cittadina, difesa dagli avvocati Pierfrancesco Bruno, Alessand...

Processo nomine - Virginia Raggi : “Sentenza spazza via due anni di fango - andiamo avanti a testa alta” : “Questa sentenza spazza via due anni di fango, andiamo avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per i tutti cittadini”. Sono state queste le prime parole della sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la sentenza di assoluzione L'articolo Processo nomine, Virginia Raggi: “Sentenza spazza via due anni di fango, andiamo avanti a testa alta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Virginia Raggi assolta nel Processo sulle nomine - era imputata per falso. Il Giudice : "Il fatto non costituisce reato" : La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta nell'ambito del processo sulle nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio.La Procura, che aveva chiesto 10 mesi di reclusione, sostiene che nella nomina ha avuto un ruolo il fratello di Renato, Raffaele Marra, all'epoca vice capo di gabinetto e stretto collaboratore di Raggi.Alla lettura della sentenza è scoppiata in un pianto liberatorio e ha ...

Processo nomine - Virginia Raggi assolta : “Il fatto non costituisce reato” : Poco meno di un’ora per il giudice monocratico di Roma, Roberto Ranalli, per decidere sul caso delle nomine del Comune di Roma. Virginia Raggi è stata assolta. L’accusa, sostenuta dai pm Francesco Dall’Olio e dall’aggiunto Paolo Ielo, avevano chiesto 10 mesi di reclusione per il falso. I tre difensori della prima cittadina, questa mattina, hanno chiesto l’assoluzione perché fu lei a valutare le nomine a decidere. ...

Processo nomine - le tappe dell’inchiesta su Virginia Raggi per la nomina di Renato Marra : Al centro dell’inchiesta, durata circa 8 mesi a carico della sindaca di Roma Virginia Raggi, la nomina a Capo del dipartimento turismo di Renato Marra, fratello di Raffaele all’epoca dei fatti stretto collaboratore della sindaca. Il Processo è durato sei mesi. • 9 Gennaio 2017 – I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, iscrivono nel registro degli indagati la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il ...

Processo nomine - giudice in camera di consiglio per sentenza. La difesa di Raggi : “Fu lei a valutare e decidere” : “Istruttoria, valutazione, decisione. Il ruolo di Marra? Prettamente compilativo”. A poche ore dalla sentenza nel Processo per falso documentale sulle nomine in Campidoglio, la difesa di Virginia Raggi non arretra di un millimetro. I tre legali della sindaca, Pier Francesco Bruno, Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori chiedono l’assoluzione della prima cittadina “perché il fatto non sussiste” e, sulla questione psicologica “non costituisce ...

Processo nomine - la difesa di Virginia Raggi : “Procedura fu corretta - il fatto non sussiste”. Chiesta l’assoluzione : “La difesa chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste”. Il giorno dopo la requisitoria, durante la quale la procura di Roma ha chiesto 10 mesi, arriva il momento della difesa con l’arringa. Il primo a parlare è l’avvocato Francesco Bruno: “Non è un Processo con prove dirette ma un Processo indiziario” sottolinea il legale in merito alla riChiesta dell’Anac sulla nomina di Renato Marra che ha portò alla ...

Processo sulle nomine a Roma - il pm chiede dieci mesi per la sindaca Raggi : La sindaca della Capitale è accusata di falso documentale: mentì all’Anticorruzione del Comune di Roma - secondo la procura di Roma - riguardo al caso di Renato Marra, fratello del suo ex braccio

Processo nomine - i pm : “Movente politico. Marra ci ha messo la manona” Chiesti 10 mesi per Virginia Raggi : “Il senso deve essere quello di condurre tutti i processi allo stesso modo. E immunizzarli dai pesi esterni. La giustizia deve essere uguale per tutti”. È l’appello che il procuratore aggiunto, Paolo Ielo, ha rivolto in più passaggi al giudice monocratico Roberto Ranalli nella requisitoria conclusiva in cui la Procura di Roma chiede la condanna di Virginia Raggi a 10 mesi di reclusione (con le attenuanti generiche) per falso documentale ...

Processo nomine - la procura chiede una condanna a 10 anni per la Raggi : La procura di Roma ha chiesto 10 mesi di reclusione per la sindaca di Roma, Virginia Raggi accusata di falso documentale per la nomina (poi revocata) di Renato Marra (fratello di Raffaele) a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio. Una promozione con incremento di stipendio da 20 mila euro. Una sindaca di Roma «teleguidata» da due persone: l’...

Processo nomine - pm Roma : “Virginia Raggi mentì per evitare le dimissioni” : Virginia Raggi “mentì alla responsabile dell’Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016” perché se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal fratello Raffaele, sarebbe incorsa in un’inchiesta e “in base al codice etico allora vigente negli M5S, avrebbe dovuto dimettersi“. Così in aula il procuratore aggiunto Paolo Ielo che ha chiesto alla corte l’acquisizione del codice etico M5S vigente ...

Processo nomine - l’ex capo di gabinetto Raineri : “Raggi zarina debole - Marra suo Richelieu” : Una sindaca di Roma «teleguidata» da due persone: l’ex braccio destro, Raffaele Marra e l’ex capo della segreteria politica, Salvatore Romeo. È questa la descrizione della sindaca, Virginia Raggi, data in aula dall’ex capo di gabinetto del Comune della Capitale, Carla Romana Raineri, sentita come testimone nel Processo che vede imputato il primo c...

Processo nomine - l'ex capo di gabinetto Raineri : «Raggi zarina - Marra era Rasputin» : È iniziata intorno alle 10 al Tribunale di Roma la nuova udienza del Processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che la vede imputata per falso documentale in merito alla nomina di Renato...