Primavera | Inter a valanga sull' Empoli | 6-1 Napoli e Palermo al 3° posto

Primavera - Roma-Inter : 4-2. Show e tripletta di Celar : La Roma festeggia il successo contro l'Inter. Lapresse Di destro, di testa, di sinistro. Al Tre Fontane, Zan Celar ha messo in mostra il suo repertorio completo: con i tre gol che hanno affondato l'...

ROMA INTER Primavera / Streaming video e diretta tv : i testa a testa. Orario e probabili formazioni - IlSussidiario.net : diretta ROMA INTER PRIMAVERA : info Streaming video e tv del match per la 7giornata del campionato giovanile, oggi 2 novembre 2018.

Primavera - Inter-Juventus 3-3 : cuore bianconero - pari nel finale! : TORINO - La Juventus non muore mai. I ragazzi di Baldini si lasciano alle spalle il ko di Youth League con il Manchester United e riprendono nel finale l' Inter in un match rocambolesco: finisce 3-3 ...

Primavera 1 - Inter-Juventus in diretta su Sportitalia : L'incontro - valido per la sesta giornata di campionato - si disputerà allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni alle ore 17.00. L'articolo Primavera 1, Inter-Juventus in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.