Premio Oscar e compositore di fama mondiale | Ennio Morricone compie 90 anni

Addio Francis Lai - vinse un Premio Oscar con ‘Love Story’ : Il mondo della musica e del cinema piangono uno delle loro voci più belle: è morto Francis Lai. A dare la notizia della morte di Francis Lai sono stati il Comune di Nizza e il sindaco del capoluogo della Costa azzurra, Christian Estrosi. Nato a Nizza nel 1932, Francis Lai era un grande compositore di musiche da film e dopo l’incontro per Un uomo, una donna rimase uno dei preferiti di Lelouche. Fra gli altri successi di Lai, La bicicletta ...

Cate Blanchett in Mrs America - l’attrice Premio Oscar in una serie sull’anti femminista Phyllis Schlafly : Cate Blanchett in Mrs America. L'attrice Premio Oscar debutta sul piccolo schermo con la serie limitata prodotta da FX. Creato e scritto dall'ex sceneggiatore di Mad Men, lo show racconta la vera storia dell'anti femminista Phyllis Schlafly e della sua fiera opposizione al movimento Equal Rights Amendment (ERA), che, se approvato, avrebbe dovuto rafforzare l'uguaglianza dei diritti senza distinzioni di sesso. Attraverso gli occhi delle donne ...

Pinocchio - sarà un musical d’animazione in stop motion con la regia del Premio Oscar Guillermo Del Toro : Il Pinocchio di Guillermo Del Toro è realtà grazie a Netflix. Le riprese del nuovo film del regista messicano, premio Oscar per La forma dell’acqua, inizieranno nei prossimi giorni. E la vera novità sta nel fatto che questa versione della fiaba di Collodi sarà un musical d’animazione in stop motion. Un po’ Tim Burton, un po’ sfida a canoni e tradizioni consolidate di entrambi i generi, Del Toro ambienterà le vicende del suo burattino, che ad ...

Prada - tre corti con il divo Premio Oscar J.K. Simmons : Tre storie connesse tra loro, che si intrecciano attraverso un’intima raccolta di idee. Una sorta di diario, insomma, o per dirlo alla francese un “Cahier”. È questo il concetto alla base di The Delivery Man, il progetto cinematografico creato e diretto dal regista Ryan Hope: un trittico di brevi film che diventa un omaggio alla nuova borsa di casa Prada. La Prada Cahier, appunto, caratterizzata da raffinate finiture in ottone e una ...

"Scrivere con la luce" - Palermo celebra il Premio Oscar Vittorio Storaro : Tre volte premio Oscar, con i film 'Apocalypse Now', 'Reds' e 'L'ultimo Imperatore',, da sempre abituato a lavorare con i più grandi, insignito a giugno della Laura Honoris Causa in 'Scienze dello ...

Dogman candidato italiano al Premio Oscar : Liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera di trent'anni fa, Dogman ha ricevuto all'ultimo festival di Cannes il premio per la miglior interpretazione maschile al protagonista Marcello Fonte . ' ...

Chiamami col tuo nome - su Sky Cinema il film vincitore di un Premio Oscar : Chiamami COL TUO nome, il film diretto da Luca Guadagnino (Io sono l’amore, Suspiria), presentato in anteprima mondiale al Sundance film Festival 2017, candidato a quattro Premi Oscar®e vincitore di una statuetta per la miglior sceneggiatura non originale a James Ivory (Le Divorce – Americane a Parigi, Quel che resta del giorno), sbarca in prima tv <st...

The Act riporta al crime il Premio Oscar Patricia Arquette : The Act è la nuova serie Tv firmata Hulu: il cast ha appena concluso le trattative con la vincitrice di un premio Oscar Patricia Arquette. La ricordiamo in CSI: Cyber anche se è stato il suo ruolo di protagonista in Medium a permetterle di conquistare un Emmy Award. The Act verrà diretto da Laure de Clermont-Tonnerre di Mustang, mentre l’antologia è basata sui personaggi creati da Michelle Dean e Nick Antosca. The Act: Patricia Arquette ...