Premio Giustolisi | vince Fq MillenniuM con l’inchiesta sulle nozze forzate e il “servizio

ilfattoquotidiano

: Premio Giustolisi alla carriera alla nostra Lucia Annunziata - #Premio #Giustolisi #carriera #nostra - zazoomnews : Premio Giustolisi alla carriera alla nostra Lucia Annunziata - #Premio #Giustolisi #carriera #nostra - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Premio Giustolisi alla carriera alla nostra Lucia Annunziata - SimoneCeriotti : RT @FraHammers: Non è tanto per il premio giornalistico (Franco Giustolisi 'giustizia e verità') che ha vinto @MartCasti. È che questo arti… -

(Di sabato 10 novembre 2018) L’inchiesta “Nomi falsi e case protette. Il servizio segreto che salva le ragazze dai matrimoni combinati” di Martina Castigliani ha vinto ilFranco“Giustizia e verità” ex aequo con i giornalisti Giovanni Tizian e Stefano Vergine de l’Espresso. L’articolo è stato pubblicato nel numero di marzo 2018 di Fq, il mensile del Fatto Quotidiano diretto da Peter Gomez. Ilalla carriera è andato a Lucia Annunziata. Ilspeciale “Franco– Fuori dall’Armadio”, promosso dalla presidenza del Senato della Repubblica, è stato attribuito ad Alessio Zucchini, Tg1.speciale della giuria “Una Vita per il giornalismo” ex aequo a Toni Mira, Avvenire, e a Carlo Paris, corrispondente Rai.letterario ex aequo a Jacopo Iacoboni, La Stampa, e a Pablo Dell’Osa. Assegnate ...