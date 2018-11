Poste Italiane | utile record e piano assunzioni per migliaia di giovani

Blastingnews

(Di sabato 10 novembre 2018) Il Gruppoha conto unsuperiore al miliardo di euro nei primi 9 mesi di esercizio del 2018. I dati, comunicati dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, sono in linea con quanto previsto dalquinquennale Deliver 2022 che prevede, entro i prossimi tre anni, un deciso sviluppo delle attivita' del Gruppo nel settore delle consegne legate all’e-commerce che comportera', nei prossimi anni, l’attuazione di corposo un. Fatturato in crescita enel 2018 perI risultati operativi relativi ai primi 9 mesi del 2018 sono stati approvati dal consiglio di amministrazione del Gruppo. I dati segnano un andamento positivo in tutti i settori di attivita', dalle assicurazioni, al comparto finanziario fino ai recapiti che rimangono il “core business” del gruppo. La crescita si è tradotta in un...