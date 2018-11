Portobello ospiti Luciana Littizzetto e Amadeus | anticipazioni 10 novembre

cubemagazine

(Di sabato 10 novembre 2018) Torna stasera in tv sabato 102018con la seconda puntata condotta da Antonella Clerici. Tra glidel nuovo appuntamento ci saranno. Ecco di seguito tutte lesulla serata.10A dar vita al mercato pazzarello di Rai 1 sarà, come sempre, Antonella Clerici insieme a Carlotta Mantovan e in collegamento con Paolo Conticini in esterna.del terzo appuntamento saranno, che con la sua ironia commenterà invenzioni ed inserzioni, eche lascerà le sue solite vesti di conduttore televisivo, per assumere quelle d’inserzionista. Nuove e stravaganti idee saranno protagoniste di, tra le tante sarà presentato il pannolino intelligente, che avvisa la mamma, tramite app, quando il bimbo deve essere cambiato e ...