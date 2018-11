Portobello : la puntata del 10 novembre 2018 in diretta dalle ore 20 : 35 : Portobello è un varietà condotto da Antonella Clerici, con la partecipazione di Carlotta Mantovan e Paolo Conticini, in onda ogni sabato sera a partire dalle ore 20:35 su Rai 1. Portobello : le anticipazioni del 10 novembre 2018 prosegui la lettura Portobello : la puntata del 10 novembre 2018 in diretta dalle ore 20:35 pubblicato su TVBlog.it 10 novembre 2018 07:23.

Tv Talk - puntata 3 novembre 2018 : Portobello - i coming out in tv - Pechino Express e la nuova Rete 4 : Nella puntata di Tv Talk, andata in onda oggi, sabato 3 novembre 2018, su Rai 3, si è parlato del nuovo Portobello condotto da Antonella Clerici, che ha debuttato sabato scorso in prima serata su Rai 1, dei coming out in tv, facendo riferimento all'intervista di Marco Carta andata in onda durante l'ultima puntata di Domenica Live, di Detto Fatto insieme a Giovanni Ciacci presente in studio, di Pechino Express, insieme ad uno dei ...