Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Terza puntata sabato 10 novembre […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

Ascolti - Tu sí que vales con Maria De Filippi supera Antonella Clerici e Portobello : La sfida del sabato sera è stata vinta da Tú sí que vales . Il programma di Canale 5 ha infatti registrato 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share. Il talent con Maria De Filippi, Gerry Scotti , ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 3 novembre 2018 con la seconda sfida fra Tu si que vales e Portobello : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre toccando la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre piatta sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia del 10% di share, con la linea di Rete 3 che la tocca poi con Le parole della settimana. L'access time vede davanti di un soffio la curva blu di ...

Paolo Conticini a Blogo : "Con Portobello abbiamo fatto un po' male a Tu sì que vales. Ora sogno Sanremo... come cantante" : Sabato è stata un'emozione grandissima, Portobello è stata una delle primissime trasmissioni che mi tenevano incollato alla televisione insieme alla mia famiglia quando avevo 8 anni. Far parte del cast di questa pietra miliare della tv è stata una emozione unica, quando è partita la sigla avevo il cuore in gola. La soddisfazione è grande, la prima puntata è andata bene. Gli ascolti sono stati positivi. Tu sì que vales ha vinto la serata? È un ...

Portobello - seconda puntata : ospiti Pupo ed Orietta Berti : Sabato 3 novembre, dalle ore 20.35 andrà in onda, in prime time, la seconda puntata dello show condotto da Antonella Clerici...

Antonella Clerici in tv con Portobello : "Ma che freddo sui campi di calcio" : Il suo esordio? "A Oggi sport con Gianni Vasino. Per Italia '90 Enrico Mentana mi chiamò a Roma per condurre Dribbling, che era presentato dall'ex nuotatrice Savi Scarponi. Non conoscevo nessuno, non ...

La vedova di Enzo Tortora contro «Portobello» : Portobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castL’omissione è stata più grave del silenzio, quasi assordante per chi quella tragedia l’ha vissuta e affrontata a testa alta. Parola di Francesca Scoppelliti, vedova ...

Portobello - la vedova di Enzo Tortora contro la Clerici : "Avrebbe dovuto ricordare la vicenda giudiziaria" : Sabato sera su Rai 1 è tornato Portobello, il mercatino televisivo ideato da Enzo Tortora nel 1977. La trasmissione, come saprete, è stata l'ultima in ordine cronologico ad essere investita dalla tendenza reboot, e ha rivisto il proprio linguaggio e i propri contenuti rimodulati alla contemporaneità e sopratutto alla conduzione di Antonella Clerici, nuova padrona di casa.Buona la prima per il programma, che nonostante non abbia "vinto" la ...

La tv non ha idee nuove - così ritorna Portobello Con una coraggiosa Clerici : Torna su Rai 1 lo storico programma di Enzo Tortora, Portobello , lo storico programma con una coraggiosa Antonella Clerici che però non convince perché alla tv mancano idee nuove. Da vedere la nuova ...

‘Portobello’ con Antonella Clerici deve cedere il passo a Tu sì que vales che sfonda il muro dei 5 milioni di spettatori : Non c’è gara, almeno all’esordio, tra Portobello e Tu sì que vales. La prima rete Rai è partita con il debutto dello show che riporta in prima serata Antonella Clerici. La conduttrice, tra i... L'articolo ‘Portobello’ con Antonella Clerici deve cedere il passo a Tu sì que vales che sfonda il muro dei 5 milioni di spettatori proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Portobello - l’uso del pappagallo fa infuriare gli animalisti : “Animale legato al trespolo e con lo scotch sulla bocca” - “Basta mostrarli in tv” : Basta animali sfruttati in tv. Le associazioni animaliste protestano contro l’uso del pappagallo nella nuova edizione di Portobello. Sono passati 31 anni dal celebre programma di Enzo Tortora che vedeva la presenza su un trespolo di un pappagallo verde, ma la formula è rimasta la stessa. L’uccello verde è ancora lì stuzzicato verbalmente da ospiti e concorrenti per pronunciare la parola “Portobello”. La ripetizione dello storico spunto del ...

Portobello : Antonella Clerici alla ‘conquista’ del sabato sera : Antonella Clerici, Paolo Conticini, Carlotta Mantovan Se ne è parlato tanto, ma ora ci siamo. Questa sera, subito dopo il Tg1 delle 20.00 (non andrà in onda I Soliti Ignoti), riparte Portobello, il mercatino più famoso della tv, ideato più di quarant’anni fa da Enzo Tortora. Al timone di questo revival ci sarà Antonella Clerici, che dà così il via ad una sorta di sua seconda carriera, non più fatta di impegni quotidiani (La Prova del ...