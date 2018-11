Ponte Morandi | prima del crollo le telefonate ' scottanti' di Autostrade

Ponte Morandi : i 5 Stelle vogliono i cinesi nella ricostruzione mentre la Lega no : Il Ponte Morandi, dopo la tragedia che ha coinvolto la citta' di Genova il 14 agosto scorso, dovra' essere ricostruito. Sono state avanzate diverse ipotesi, negli ultimi tempi il commissario alla ricostruzione insieme a una parte di grillini starebbe pensando ad affidare la ricostruzione alla Cina. La Lega dissente e avverte che sarebbe un danno d'immagine enorme per il nostro Paese. Ponte Morandi, ipotesi ricostruzione affidata ai cinesi Il ...

Atlantia accantona 350 milioni di euro per il crollo del Ponte Morandi : Atlantia ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile del periodo di pertinenza del Gruppo pari a 733 milioni di euro, in riduzione del 15% per l'effetto - si legge nella nota diffusa al termine del cda che ha approvato la relazione al 30 settembre - dell'appostamento di circa 350 milioni di euro quale stima preliminare degli oneri direttamente collegati al crollo di una sezione del Viadotto Polcevera a Genova.Nei primi 9 mesi il Margine ...

Atlantia - il Ponte Morandi pesa sui conti dei nove mesi : MILANO - Atlantia ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile del periodo di pertinenza del Gruppo pari a 733 milioni di euro, in riduzione del 15% per l'effetto - si legge nella nota diffusa al ...

Ponte Morandi : 7 su 7 i tecnici Autostrade muti davanti ai pm : Le principali notizie sul Ponte Morandi riportate dai quotidiani di oggi riguardano la stima dei danni all’economia conseguenti al crollo compiuta dalla Camera di Commercio (442 milioni) effettuata esaminando le oltre duemila segnalazioni presentate da imprese e professionisti e valutando gli immobili distrutti e i mancati guadagni. C’è poi la bega del decreto, che tiene banco sui giornali per le riserve del Senato sui fondi a disposizione del ...

Genova - crollo del Ponte Morandi : per le imprese danni di 422 milioni - : La stima della Camera di Commercio è stata fatta dopo l'esame delle 2058 segnalazioni di danni diretti e indiretti: i primi sono in totale pari a 63 milioni e i secondi ammontano a 359 milioni

Ponte Morandi : sei dirigenti su sette di Autostrade muti davanti ai pm : Un verbale secretato Un muro di silenzio. I tecnici di Autostrade continuano a fare scena muta di fronte agli inquirenti. L’ultimo episodio, come al solito raccontato da Il Secolo XIX, riguarda l’interrogatorio di Massimiliano Giacobbi, funzionario della Spea Engineering, ieri mattina: anche lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Con Giacobbi sono sei – su sette convocati – i dipendenti di Aspi o di aziende controllate, che hanno ...

Ponte Morandi : 450 milioni di danni diretti alle imprese : In questo scenario, lo stop imposto alla città dalla tragedia rischia di aggravare ulteriormente la situazione, con ricadute economiche negative che si ripercuoterebbero su tutta l'economia nazionale,...

Il Ponte Morandi potrebbero farlo i cinesi : Il ponte Morandi nel mirino dei cinesi. È quanto filtra da Shanghai, dove il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci ha incontrato il presidente esecutivo di CCCC, il colosso cinese delle costruzioni. Nel meeting si è parlato delle grandi infrastrutture di sostegno allo sviluppo del porto di Genova, il più importante del Mediterraneo. Tra i temi toccati anche quello relativo al viadotto Polcevera crollato lo scorso 14 ...

Ponte Morandi - il triste show del perito di Autostrade a Report : Arriva il primo Report dei periti incaricati dalla Procura per le indagini sul crollo del Ponte Morandi e il cerchio sembra chiudersi pesantemente attorno ad Autostrade. Questa la notizia più importante che c’è sui giornali, oggi, a proposito della tragedia del 14 agosto. Crollo provocato dalla rottura di un tirante Secondo Pier Giorgio Malerba e Renato Buratti, scrive Il Secolo XIX (la notizia è riportata anche da La Repubblica), l’esame dei ...

Ponte Morandi : reperti in Svizzera - in Italia non c’è laboratorio che non abbia lavorato per Autostrade : I reperti chiave per determinare le cause del crollo del Ponte Morandi sono partiti stamattina per la Svizzera con due maxi tir. Lo racconta Il Secolo XIX. Direzione Dubendorf I reperti giungeranno a Zurigo, più precisamente a Dübendorf, località che dista dalla maggiore città della Svizzera appena quindici minuti di auto. Oltre al reperto 132 di cui abbiamo già parlato, ce ne sono altri 16 che saranno inviati ad un “super” laboratorio svizzero ...

A 'Report' inchieste su Ponte Morandi - edicole ed emergenza maltempo : la tv del 5 novembre : Essenziale è oggi entrare nel mondo di Flaiano narratore, il meno conosciuto, affrontando la lettura del suo unico capolavoro in forma di romanzo, quel "Tempo di uccidere" scritto in soli tre mesi ...

Crollo Ponte Morandi - class action spedizionieri contro Autostrade - : Il presidente di Spediporto, Alessandro Pitto, ha convocato le aziende genovesi per approvare l'azione legale collettiva: "Già danni per alcuni milioni, ma sono destinati a crescere"

Ponte Morandi - smentita la versione dell’ingegnere : “La bobina non c’entra - non è mai caduta” : "La bobina era ancora sul semirimorchio, nel proprio alloggiamento, quando il Tir è finito sotto il Ponte Morandi. Lo si capisce da come si è deformata e dallo stato del mezzo. Tutto è documentato dalle foto della polizia", spiega Silvio Mazzarello, titolare della MCM Autotrasporti proprietaria del Tir tirato in ballo dall'ingegner Agostino Marioni.Continua a leggere

Ponte Morandi - ditta smentisce la tesi su bobina : non è caduta da tir - : MCM Autotrasporti di Novi Ligure, Alessandria, nega che a causare il crollo del viadotto lo scorso 14 agosto possa essere stato uno dei suoi camion. "Il rotolo di acciaio era ancora sul semirimorchio ...