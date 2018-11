Pokémon Let' s Go e Tamagotchi | una collaborazione per tutti i nostalgici - GizBlog

Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee : i Superquattro tornano con un nuovo look : Se siete dei fan del franchise videoludico di Pokémon, conoscerete sicuramente quanto possono essere temerari i Superquattro, e quante emozioni ci abbiano regalato mentre scalavamo la lega piano dopo piano, fino a battere il campione in carica e portare a casa il titolo.Come possiamo vedere in un nuovo bellissimo trailer i Superquattro sono sempre li che ci aspettano, ma col passare degli anni gli è stato rinnovato l'aspetto.Nei nuovi titoli dei ...

Pokémon : Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee : i Superquattro tornano con un nuovo look : Se siete dei fan del franchise videoludico die Pokémon, conoscerete sicuramente quanto possono essere temerari i Superquattro, e quante emozioni ci abbiano regalato mentre scalavamo la lega piano dopo piano, fino a battere il campione in carica e portare a casa il titolo.Come possiamo vedere in un nuovo bellissimo trailer i Superquattro sono sempre li che ci aspettano, ma col passare degli anni gli è stato rinnovato l'aspetto.Nei nuovi titoli ...

Due giorni di festa per celebrare il lancio di Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : Manca ormai pochissimo al giorno tanto atteso da milioni di fan Pokémon in tutto il mondo. A partire dal 16 novembre Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee, i nuovi titoli PoKèmon in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch, saranno disponibili in Italia!Per festeggiare insieme l'arrivo dei due nuovi giochi Pokémon alla vigilia del loro attesissimo lancio, ma anche gli oltre 20 anni di successo del franchise Pokémon e i 300 ...

Pokémon : Let's Go Pikachu e Eevee si mostrano in un nuovo trailer in occasione di Halloween : In occasione della festa di Halloween, The Pokemon Company ha pensato bene di pubblicare un interessante nuovo trailer dedicato alla città di Lavender Town, riporta Dualshockers.Possiamo apprezzare il nuovo look della città in tutto il suo spettrale fascino, e naturalmente non può mancare la celebre musichetta risistemata ad hoc per questa nuova versione del gioco.Nel video vedremo anche la Pokémon Tower, struttura che, come ben ricorderete, ...

Super Smash Bros. Ultimate - Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! in anteprima a Lucca Comics & Games : Nintendo sarà presente all'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, Festival Internazionale del Fumetto, Cinema di Animazione, Illustrazione e Gioco, che aprirà le sue porte il 31 ottobre per proseguire fino a domenica 4 novembre, animando la storica cittadina toscana.Nintendo porterà a Lucca Comics & Games una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. In anteprima per le migliaia di appassionati i titoli in ...

Pokémon Let's Go : disponibile un trailer dedicato ai maestri : Qualche giorno fa gli sviluppatori Junichi Masuda e Kensaku Nabana hanno affermato che in Pokémon Let's Go Evee e Pikachu ci saranno i cosiddetti maestri, si tratta di allenatori particolarmente bravi con un determinato Pokémon, saranno in totale 151 (uno per specie) e disponibili una volta completato il gioco.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il giocatore potrà sfidare questi maestri in battaglie 1 contro 1 e in caso di vittoria sarà ...

MGW 2018 : Pokémon Let's GO Eevee & Pikachu - prova : Atteso ormai nel giro di un mesetto sugli scaffali, Pokémon Let's GO Eevee & Pikachu è in questi giorni giocabile alla Milan Games Week 2018 nello stand del publisher giapponese, che continua a spingere le vendite di Switch con i grandi nomi della propria line-up. Pur essendo uno spin-off destinato ad un pubblico differente da quello della serie principale grazie alle meccaniche di gioco che mixano quelle tradizionali a quelle introdotte da ...

Alla Milan Games Week 2018 Nintendo porta Super Smash Bros. - Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee e molto altro : L'autunno meneghino anche quest'anno inizia nel segno della Milan Games Week, una delle più importanti manifestazioni italiane dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 5 al 7 ottobre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo sarà uno dei protagonisti dell'ottava edizione con una serie di esclusive imperdibili per i videogiocatori di tutte le età. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:In anteprima assoluta per le ...

Per Pokémon Let’s Go su Switch niente controlli di movimento obbligatori : Il ritorno della serie di gioch Pokémon su Nintendo non poteva far altro che passare attraverso Nintendo Switch, grazie a Pokémon Let's Go nelle due canoniche versioni, che porteranno il nome di Pikatchu ed Eevee. Ognuna delle due versioni, com'era lecito aspettarsi, godrà di specifici Pokémon esclusivi, i quali si possono tra l'altro reperire su Pokémon GO e trasferire nel gioco completo. La console Nintendo Switch è famosa per i suoi ...

Pokémon esclusivi per Pokémon Let’s Go : quali sono e dove catturarli : Manca poco all'uscita di Pokémon Let's Go Eevee e Pikachu, rispettivamente le due versioni dello stesso gioco, come la serie ci insegna. Dopo Sole e Luna la serie ritorna a Kanto, la regione in cui è ambientata la prima generazione di Pokémon e dove è stato impostato il remake della stessa, Rosso Fuoco e Verde Foglia. I giocatori di Pokémon sanno bene che gli sviluppatori nel corso degli anni hanno sempre introdotto Pokémon esclusivi nelle ...

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Eevee! dal nuovo trailer : I due Nuovi attesissimi capitoli dei Pokemon in arrivo per Nintendo Switch come sappiamo si chiameranno Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! e introdurranno una serie di nuove meccaniche per la serie e mettendone da parte di altre, tanto da essersi guadagnato il titolo di "spin off" della serie da parte dei fan.Ebbene come possiamo vedere un nuovo trailer del gioco è stato pubblicato, possiamo dunque finalmente apprendere ...

Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee tutto quello che c'è da sapere : Il gioco ha monopolizzato il mondo intero durante l'estate del 2016, così il team di Pokémon ha deciso di portarlo a un livello successivo. La storia inizierà proprio a Biancavilla, dove i ...

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu e Eevee : The Pokémon Company International e Nintendo svelano Nuovi interessanti dettagli riguardo i prossimi due capitoli dedicati ai mostriciattoli collezionabili, in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli:Read more…

Nintendo annuncia due nuovi hardware bundle dedicati a Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : Chiunque stia pianificando di mettere le mani su Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch potrà scegliere tra due nuovi hardware bundle speciali, che si affiancheranno a queste nuove avventure Pokémon il prossimo 16 novembre.I pacchetti includono:Sono stati anche rivelati nuovi dettagli sui giochi. Durante l'avventura, i giocatori potranno usare i loro Pokémon partner (Pikachu o Eevee) per superare gli ostacoli usando ...