Pisapia | ' M5S e Lega hanno tradito elettori | la sinistra si unisca e punti a governare'

(Di sabato 10 novembre 2018) Nella serata di ieri, giovedì 8 novembre, a Livorno si è svolto un incontro intitolato “Più forti insieme. Un nuovo patto sociale a partire dalle citta'”, organizzato dalla lista civica locale Futuro!. Per l'occasione è intervenuto Giuliano, ex sindaco di Milano e fondatore di Campo Progressista, il quale ha fatto una delle sue prima uscite pubbliche dopo quasi un anno, ovvero da quando nel dicembre scorso tramontò l'ipotesi delle creazione di un centrounito in vista delle elezioni politiche. Vediamo le parti salienti di quello che è stato detto da, intervistato dal consigliere comunale livornese Andrea Raspanti, nell'incontro avvenuto nella citta' toscana. Giulianoparla dellainvitandola a trovare la capacita' diper cambiare le cose L'avvocato milanese ha esordito affermando: Oggi abbiamo bisogno di dialogo e di coesione: ...