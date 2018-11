Pisa | tragedia durante una battuta di caccia | Fulvio ucciso con una fucilata dal suo amico

Tragedia a Pisa - auto contro pullman : muore un giovane di Napoli : Una vera e propria Tragedia si è consumata venerdì 5 ottobre in provincia di Pisa, precisamente a Migliarino, frazione del comune di Vecchiano. Un giovane di appena 28 anni, Giulio Palma, originario di Giugliano provincia di Napoli è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la Via Aurelia Sud, perdendo drammaticamente la vita [VIDEO]. Secondo quanto riportato da Pisa Today, il ventottenne era a bordo della sua vettura quando si è andato ...