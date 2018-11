Pil pro capite Italia -12 punti da 2008 : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Il Pil reale pro capite in Italia nel 2008 era pari a 28.200 euro, il 107,2% rispetto alla media dell'Ue a 28, allora a 26.300 euro, mentre risulta pari a 26.400 euro nel 2017 ...

Ddl Pillon - proteste in varie città : 16.34 proteste in varie città,da Milano all'Aquila a Bari e Bergamo contro il disegno di legge del leghista Pillon che vuole riformare il diritto di famiglia,l'affidamento dei figli e il nantenimeno in caso di separazione. A Roma, centinaia di donne hanno partecipato a un presidio a piazza Madonna di Loreto, tra cui molte associazioni di donne, che parlano di "approccio retrogrado"."Ci vogliono ancelle,il ddl è una vendetta nei nostri ...

Anche Paparelli aderisce alla protesta contro il Ddl Pillon : Il vicepresidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, ha annunciato la sua adesione alle manifestazioni di protesta che si terranno oggi in sessanta piazze italiane contro il disegno legge Pillon ...

Tesoro pronto a nuove stime sul Pil : si incrina l'asse con Draghi e Visco : Il Tesoro produrrà nuove stime, incorporando uno scenario di rallentamento dell'economia, probabilmente fino all'1,2% previsto dalla stessa Commissione. Ma dimostrerà che anche con quella crescita il ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 1. Max Verstappen davanti a Vettel e Hamilton - tre Piloti in un decimo! : Regna l’equilibrio nelle prove libere 1 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico circuito di Interlagos ricco di saliscendi e caratterizzato da un layout che mette i piloti sempre a dura prova, senza dimenticarsi del meteo particolarmente incerto anche se questa prima sessione è stata caratterizzata da sole. Max Verstappen si trova al comando con il tempo di 1:09.11 ma precede Sebastian Vettel di ...

Ddl Pillon - perché si protesta contro la riforma dell’affido : È il senatore leghista Simone Pillon il primo firmatario di uno dei disegni di legge più discussi della legislatura: quello che vuole riformare le regole dell’affido dei figli in caso di separazione. In oltre 60 città italiane sabato 10 novembre sono in programma manifestazioni di protesta, contro questo, il 735, e gli altri disegni di legge in materia, organizzate da centri antiviolenza, i sindacati e molte associazioni. È un no netto al ddl ...

Ddl Pillon - sabato 10 novembre protestate se non volete tornare agli anni 30 : Il 10 novembre, da nord a sud, ci sarà la mobilitazione No Pillon promossa da D.i.Re l’associazione nazionale dei centri antiviolenza. In più di sessanta piazze ci saranno sit in, flash mob e altre iniziative. A Roma l’appuntamento è alle 11 in piazza Madonna di Loreto (a Lugo vi aspettiamo nel nostro centro antiviolenza con l’avvocata Manuela Liverani). Insieme a D.i.Re si sono mobilitati: Udi Unione donne in Italia, Fondazione ...

Vertenza Pilkington - prorogata cassa integrazione per 1648 lavoratori : Chieti - Al ministero del Lavoro è stata prorogata la cassa integrazione per i 1.648 lavoratori della Pilkington Italia Spa nei due stabilimenti di San Salvo (Chieti) e Settimo Torinese (Torino). Lo fa sapere con una nota il ministero del Lavoro spiegando che l'azienda ha presentato un piano di riorganizzazione aziendale che consente la proroga degli ammortizzatori sociali. "Il Ministero del Lavoro - si legge nella nota - continua ...

Affido condiviso - Di Maio : 'Ddl Pillon così non va - da modificare' - Sabato proteste in 60 piazze : La proposta di legge del senatore leghista Simone Pillon che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, "così non va". Lo ha ...

Ddl Pillon - proteste in 60 città. Di Maio : «Così non va bene - lo modificheremo» : Dal mantenimento diretto alla doppia residenza: i nodi della riforma e il confronto tra gli esperti

Ddl Pillon - Di Maio : “La legge non è in programma. Non va - sarà cambiata” : Luigi Di Maio si schiera contro il ddl PIllon sull’affido condiviso. “Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va. La modificheremo proprio per evitare gli effetti che lei ha descritto”, ha detto intervistato da Corrado Formigli per “Elle”. Il provvedimento, promosso dal senatore leghista e sostenitore del Family Day, è fortemente contrastato da femministe e centri ...

