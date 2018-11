Perde il controllo della moto | morto uno studente di 17 anni a Milazzo

Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada - 21enne in rianimazione : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Tir Perde il controllo - non frena e travolge auto in coda : 14 morti e 27 feriti : Almeno 14 persone sono rimaste uccise e 27 ferite in un tamponamento a catena su un'autostrada della Cina nordoccidentale. L'incidente è avvenuto ieri, causato da un autocarro pesante...

Giussano - Perde il controllo dell'auto e si ribalta : ferita una 50enne : Ennesimo ribaltamento sulle strade della Brianza: poco dopo la mezzanotte di sabato 3 novembre, a Giussano, lungo la Strada Provinciale 110, una 50enne a bordo di una vecchia Mercedes Classe A per ...

Tir Perde il controllo e piomba sulle auto in fila : 14 morti e 27 feriti in Cina : Gravissimo incidente in Cina dove un camion ha perso il controllo e si è schiantato contro veicoli in fila ad una stazione di pedaggio vicino Lanzhou. Almeno 14 persone sono state uccise sabato notte ...

La Raggi Perde il controllo di Roma : Le buche nelle strade e i bus che esplodono scuotono la presa dei Cinquestelle su Roma Londra, 30 ott 08:29 - (Agenzia Nova) - Non c'è niente come vedere un autobus in fiamme in una via del centro per spingere qualcuno a chiedersi come venga governata la città: così prende il via un reportage di Tom

Cuneo - Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada : muore bancaria 24enne : Alice Dalmasso, ventiquattrenne di Cuneo figlia dell’ex sindaco di Vernante, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto la notte scorsa. La giovane bancaria stava tornando a casa da una cena di lavoro con i colleghi quando improvvisamente avrebbe perso il controllo dell’auto finendo in un canale.Continua a leggere

Perde il controllo del camion che si ribalta a bordo strada : morto autotrasportatore : Un camionista di San Maurizio Canavese, Luigi Malerba di 83 anni, è morto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 ottobre 2018, in un incidente stradale avvenuto sulla statale 11 tra Villareggia e ...

Aosta - Perde il controllo dell’auto e si schianta sull’autostrada A5 : 2 morti : In un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A5 hanno perso la vita due persone, Carmine Cervone, di 48 anni, e Adele Moramarco, di 52 anni. Viaggiavano in direzione di Aosta su una Fiat Punto che, 2,5 chilometri prima del casello di Nus, è uscita dalla carreggiata e ha impattato contro il guardrail laterale.Continua a leggere

Perde controllo dell'auto e muore con la compagna nello schianto : Per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo dell'auto uscendo di strada Carmine Cervone, il 48enne di Morgex morto ieri sera insieme ad Adele Moramarco, torinese di 52 anni, in un ...

Roma : Perde controllo dell’ultraleggero alla periferia di Nettuno - morto pilota : Incidente aereo ieri sera vicino a Roma: sulla pista delle Grugnole, alla periferia di Nettuno un uomo, alla guida di un ultraleggero, ha perso il controllo del velivolo durante la fase di atterraggio ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo in un fossato. Il 77enne è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dove è deceduto poco dopo. L'articolo Roma: perde controllo dell’ultraleggero alla periferia di Nettuno, ...

A 'Tu Sì Que Vales' Maria De Filippi Perde il controllo e mortifica la cantante : Maria De Filippi perde il proverbiale aplomb e fa il gesto dell'ombrello a 'Tu Sì Que Vales', il programma del sabato sera di Canale 5. L'esibizione del duo con le ali Nina e Frank non è piaciuta ai ...

Roma - schianto vicino all'Olimpico : auto Perde il controllo e si ribalta : schianto in viale dello stadio Olimpico. Coinvolte due macchine. Un'auto ha perso il controllo della strada e si è ribaltata. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Sul posto uomini della ...

Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. Schiacciato dalla vettura - muore 29enne : Dramma durante la notte a Jerzu, in Sardegna: un 29enne di Ulassai ha perso la vita. L’incidente è avvenuto lungo la circonvallazione del paese all’altezza del frantoio. Altra tragedia sulla strada a Sardara: morto un 58enne.Continua a leggere

Perde il controllo della moto e si schianta : morto giovane cuoco : Alberto Carrella, di 23 anni, è andato a finire contro un'altra auto. L'incidente è avvenuto a Palma Campania, in provincia...